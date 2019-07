הראפר האמריקאי טאליב קוולי תוכנן להופיע בפסטיבל "Open Source" בדיסלדורף שבגרמניה ב-13 ביולי. אבל בעקבות תמיכתו הגלויה בתנועת ה-BDS הפרו פלסטינית והשנויה במחלוקת, החליטו מארגני הפסטיבל כבר לפני כחודש לבטל את הופעתו. כעת יותר מ-100 אמנים חתמו על עצומה במחאה על ביטול הופעתו של קוולי בפסטיבל. בין היתר, כתוב בעצומה: "אנחנו המומים מהחלטת הפסטיבל לבטל את ההופעה... הנסיונות בגרמניה להטיל תנאים פוליטיים על אמנים התומכים בזכויות פלסטינים, במיוחד על אמנים קווירים או שאינם לבנים, מהווה מגמה מבישה של צנזורה, דיכוי אנטי-פלסטיני ומתקפה על חופש המצפון". עוד נכתב: "אנחנו מתנגדים נחרצות לכל צורה של גזענות ואפליה, כולל גזענות כלפי שחורים, אנטישמיות, איסלאמופוביה, הומופוביה וסקסיזם. אנחנו בעד תמיכה במאבק לא אלים בעד חופש, צדק ושוויון, עבור הפלסטינים ועבור אחרים. המאבק הזה הוא זכות ובעבור רבים הוא גם חובה מוסרית". View this post on Instagram A post shared by Talib Kweli (@talibkweli) on Jul 2, 2019 at 11:08am PDT על העצומה, שאותה אפשר לקרוא בשלמותה כאן, חתומים אמנים כמו בריאן אינו, פיטר גבריאל, דה בלאק מדונה, אנשי שמאל ישראלים ואיך לא - גם רוג'ר ווטרס. המוזיקאי ת'רסטון מור הוסיף: "אני תומך באופן מוחלט בהתנגדות ללחץ הגזעני כלפי טאליב קוולי. אולי הפסטיבל צריך לשנות את שמו ל'אופן סורס - פסטיבל צר אופקים'". טאליב קוולי עצמו הגיב אחרי הביטול בפייסבוק שלו: "אני מעדיף להיות אדם הגון ולהתעקש על מה שנכון מאשר לצנזר את עצמי ולשקר כדי לקבל צ'ק. החרם, ההתנערות והסנקציות הם פתרונות שלווים למשבר שהורס את בתיהם של הפלסטינים ואת חייהם... היא פעלה להפוך את דרום אפריקה לאומה שוויונית ושווה יותר ויכולה לפעול בישראל אם מתנגדיה לא היו כה אנטי-שחורים ואנטי-מוסלמים". {title}





