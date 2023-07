אולי השיר הזה כן יצליח? מיי מולר, נציגת בריטניה באירוויזיון 2023, הגיעה בתחרות למקום ה-25, אחד לפני אחרון, עם השיר I Wrote a Song. כעת היא מוציאה שיר ראשון מאז הכישלון האירוויזיוני: סינגל חדש בשם Me Myself & I. השיר, עם הקליפ המלווה אותו, יצא לאוויר העולם בשבוע שעבר. הוא צפוי להופיע באלבום הבכורה של מולר, Sorry I'm Late, שיצא ב-15 בספטמבר.

Me, Myself & I (שחולק את שמו גם עם קלאסיקת היפ הופ משנות השמונים של ההרכב De La Soul) הוא שיר פופ באווירת דיסקו שנדמה ששמענו כבר רבים כמותו מכוכבות גדולות יותר כמו דואה ליפה ודוג'ה קט. מילות השיר מדברות על הרצון לנטוש את מגוון הפלרטוטים ומערכות היחסים שהזמרת לקחה בהם חלק על מנת להתרכז בבן אדם הכי חשוב לה - היא עצמה. אם זה נשמע לכם כמו נושא מוכר, זה כי כבר שמעתם אותו ב-thank u next, להיט הענק של אריאנה גרנדה.

לפני כחודש התייחסה מולר לכישלון שלה בתחרות הזמר האירופאית, בציוץ שפרסמה בטוויטר: "אני לא אשקר, כל מי שיורד עליי בגלל השירה שלי באירוויזיון מבזבז את הזמן שלו, כי אני כבר יודעת שהם היו זבל", הכריזה. "הייתי לחוצה ולא נתתי את ההופעה הכי טובה מבחינה ווקאלית, וזה בסדר כי זה עדיין היה cunt בדרכו והציצי שלי נראה טוב". שמחים לראות שהיא לקחה את זה בקלות.