הקליפ החדש של ג'ניפר לופז ומאלומה יצא לפני כחודש ומאז המעריצים מסרבים להירגע. תחילה, היה מדובר במחמאות לצמד, ובעיקר ללופז שבגיל 50 מצליחה לשמור על כושר ולתת שואו מעולה, אך כעת מגיעות גם ביקורות וטענות ל"ניכוס חברתי" מצד הכוכבת הלטינית - דבר שהיא רגילה לשמוע מתחילת הקריירה.

השיר "Lonely" כמעט כולו בספרדית - מה שהקשה על חלק להבין את משמעותו - אך כעת המעריצים כבר שמו לב לשורה שהכעיסה אותם מאוד. "Siempre serás tu negrita del Bronx", "תמיד אהיה השחורה הקטנה שלך מהברונקס", בתרגום חופשי. לטענת המעריצים לופז איננה אישה שחורה ולכן היא בעצם "רוכבת" על התרבות של האפרו-אמריקאים ואפרו-לטיניים.

"אני אוהבת את ג'יילו, אבל בייבי, את לא 'שחורה מהברונקס' את אולי בלונדינית או לבנבנה - אבל שחורה?!?! לא", כתבה אחת המעריצות בטוויטר והוסיפה את התהייה: "מי כתב את זה ולמה?". מעריץ מאוכזב נוסף התחנן ש"בבקשה שמישהו יגיד לי שזה לא אמיתי". אחת המעריצות אף טענה כי לופז צריכה להישפט על ידי חבר מושבעים שמורכב מחבריה, לא פחות.

היו גם כמה מעריצים שיצאו להגנתה והסבירו שלמילה "Negrita" יש משמעויות שונות בתרבויות אחרות, ושזה תלוי בעיקר בהקשר שהמילה נאמרה.

i want her tried by a jury of her peers. https://t.co/vYoS2JEO0h — shout out Bolivia!!! (@cozettegray) October 13, 2020

I love Jlo but baby you’re no “negrita del Bronx” maybe Rubia or Blankita but Negrita???! Nah...who wrote this and why? https://t.co/rOSj4shxhJ — Spoiled Brat (@gorgeouskeren) October 13, 2020

Jlo saying she’s a negrita del Bronx keeps playing in my head lmaooooo get it OUT — Andri. (@andriannies) October 15, 2020

JLo really had the nerve to call herself “tu negrita del Bronx” with a straight face?! Y’all better check her before I do! pic.twitter.com/HNiOWVauJt — Lani (@Lanierbear) October 18, 2020

בזמן שהמעריצים מחכים לתגובתה של לופז והדיונים ברשתות ממשיכים, היו כאלו שהזכירו שלא מדובר בפעם הראשונה שהזמרת מעוררת סערה בנושא. כבר ב-2001 הזמרת השתמשה במילת הכ' בשירה עם הראפר ג'ה רול "I’m Real".

בין אם הסערה תיסלח או לא, השיר עצמו כבר הפך להצלחה כשגרף עד כה למעלה מ-30 מיליון צפיות ביוטיוב. השיר, כזכור, יצא בצמוד לשיר נוסף של השניים "Pa Ti" והם כחלק מפרוייקט קידום לסרט המשותף "Marry Me", שאמור לצאת בפברואר הקרוב. גורמים בהפקה כבר חשפו שהשירים ייכנסו לפסקול הרשמי. אנחנו די בטוחים שלופז ומאלומה מחביאים עוד איזה שפן או שניים בשרוול, אז כדאי שתשמרו על עירנות.