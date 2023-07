שינייד אוקונר הלכה אתמול לעולמה בגיל 56, אחרי התמודדות ארוכת שנים עם קשיים שונים בחייה כמו בריאות נפשית לא יציבה. הסרטון האחרון שהעלתה הזמרת האירית לטוויטר ב-7 ליולי שובר לבם של המעריצים. אוקונור מצלמת מדירתה כשהיא פותחת קודם כל בחוסר ההבנה שלה בצילום וידאו.

"אני נראית כמו ח**, זה הסיבה שלא רציתי לעשות סרטון מלכתחילה, אבל אתם יודעים, כשהילד שלכם הולך לעולמו, זה עושה לא טוב לגוף שלכם או לנפש שלכם, אם להיות כנה", אמרה בסרטון שהמחיש כמה המוות של בנה בן ה-17, לפני כשנה וחצי, העמיס עליה. "בכל מקרה, בואו לא נצלול בזה", אמרה לפני שהראתה למצלמה פרחים שחברה קנתה לה, את הגיטרה החדשה שלה ולסיום סיכמה: "זה כל מה שאני יכולה להראות לכם, כי המקום הזה חורבה".

Hey, some folks been asking I make video to prove identity .. Now, I’ve been up all night listening to Hindu Aestheticism books on You Tube. And Madonna’s stylist told me to eat a giant dick just now when I asked if she/he/they would rush over.. so deal with it ; ) pic.twitter.com/U4YOgdYuBj — Sinead Marie-Bernarde Aoibheann O’Connor (@786OmShahid) July 9, 2023 #lostmy17yrOldSonToSuicidein2022.

Been living as undead night creature since. . He was the love of my life, the lamp of my soul. We were one soul in two halves. He was the only person who ever loved me unconditionally. I am lost in the bardo without him pic.twitter.com/aC8BOmLQ9N — Sinead Marie-Bernarde Aoibheann O’Connor (@786OmShahid) July 17, 2023

"משפחתה וחבריה שבורים, ומבקשים פרטיות בזמן קשה זה", נמסר אמש בהודעה הרשמית על מותה. נשיא אירלנד, מייקל היגינס, ספד לזמרת המנוחה: "תגובתי הראשונה לשמע החדשות על מותה של שינייד הייתה להיזכר בקול המיוחד והמדהים שלה. מה שבלט בכל ההקלטות וההופעות שלה היו האותנטיות שלה, המחויבות שלה לשירה ולמשמעות השיר הייתה טוטאלית".

בנה של או'קונור נעדר בתחילת ינואר 2021, ויומיים מפרסום ההודעה על היעלמותו הוא כבר נמצא ללא רוח חיים. הזמרת התחננה אז בפני בנה שלא יפגע בעצמו, וצייצה לו "אתה הלב שלי, אל תגרום לו להפסיק לפעום". אפילו שביקשה וכל כך רצתה את בנה האהוב בחיים, זה לא עזר. כשנפטר כתבה ש"הבן היפה שלי, נביאים נסטה עלי שיין או'קונור, האור של חיי, סיים את המאבק שלו בכדור הארץ ועכשיו הוא עם אלוהים".

הזמרת האגדית התקשתה להתמודד עם אבדן בנה הצעיר, ולפני כשנה היא ביטלה את כל הופעותיה. "בגלל הליך השכול המתמשך של שינייד, הומלץ לה לקחת חופש עד סוף השנה", נמסר בזמנו באתר הרשמי שלה: "אנחנו מקווים לתאם מחדש הופעות במהלך 2023 כשהיא תתחזק. עבור שינייד, זו הייתה החלטה לא קלה, אבל כזו שהיא מבינה שהיא חייבת לקחת כדי שמצבה הבריאותי והנפשי ישתפרו בזמן הנוכחי".

הציוץ האחרון של אוקונור היה ב-7 ביולי. "אני כמו יצור לילה חי-מת מאז", כתבה כשהיא מתייחסת למות בנה בן ה-17. "הוא היה אהבת חיי, המנורה של נשמתי. היינו נשמה אחת בשני חצאים. הוא היה האדם היחיד שאי פעם אהב אותי ללא תנאים. בלעדיו, אני אבודה בין חיים למוות".

אוקונור הוציאה את מה שנחשב לאחת הבלדות המרגשות בעולם, Nothing Compares 2 U, בשנת 1990. גם בישראל השיר, שנכתב במקור על ידי פרינס, זכה להצלחה רבה ונבחר לשיר השנה. השיר הופיע באלבומה השני, I Do Not Want What I Haven't Got, שזכה בפרס הגראמי. בסך הכל אוקונור הוציאה עשרה אלבומי אולפן בחייה, אך התקשתה לשחזר את ההצלחה המסחרית והביקורתית של הבלדה שהזניקה אותה לפופולריות.

בשנת 2018 הודיעה שהתאסלמה וששמה שוהאדה דאוויט. "אני מודיעה בכך שאני גאה להפוך למוסלמית", צייצה בזמנו, "זהו סיכום טבעי לכל מסע תאולוגי תבוני. כל כתבי הקודש מובילים לאיסלאם, דבר שהופך את יתר הכתובים למיותרים. אקבל שם אחר כעת, והוא שוהאדה".