לאחרונה כולם מתעללים באומנים באמצע הופעות. ביבי רקסה חטפה סמארטפון לפנים ונזקקה לתפרים, אווה מקס קיבלה סטירה מגבר זר שעלה על הבמה, ופינק, כוכבת הפופ האהובה משנות האלפיים, פשוט מקבלת חפצים מוזרים כשהיא על הבמה. במהלך הופעה בלונדון בתחילת השבוע, הושלכה שקית המכילה אבקה על הבמה. לא מדובר בסמים, אלא, כך התברר, באפר של אימו של המעריץ שהשליך את השקית. "זאת אמא שלך?" שאלה פינק והרימה את השקית. "אני לא יודעת איך להרגיש לגבי זה!" אמרה, הניחה את השקית והמשיכה לשיר.

אנחנו גם לא יודעים איך להרגיש לגבי זה, אבל נספר שבהמשך ההופעה קיבלה פינק מתנה שימושית ונחמדה יותר: מעריץ נוסף העניק לזמרת האמריקאית גלגל של גבינת ברי. נחמד יותר לקבל גבינה משובחת מאשר את השאריות של הגופה של מישהו. "אני מצטער, אבל אין אפשר שיר של פינק שמצדיק לתת לה גלגל שלם של גבינת ברי", כתב אחד העוקבים בטוויטר. יש משהו בדבריו.

e um doido que jogou as cinzas da mãe dele de presente pra @Pink ? kkkkkkkkk #BSTHydePark #SummerCarnivalTour pic.twitter.com/UMABzaayXj — jm (@jomas__) June 25, 2023

בחודש פברואר האחרון עוררה פינק סערה קלה כאשר יצרה רושם שהיא מטנפת על אייקון פופ אחר: כריסטינה אגילרה, שתגיע בקרוב להופעה בישראל. בראיון לאתר באזפיד דירגה פינק את הקליפים השונים שלה לאורך הקריירה, ובמהלך השיחה על הקליפ ל-Lady Marmalade, בו השתתפו גם אגילרה, ליל קים והזמרת מיה. פינק סיפרה שהיא לא אוהבת את הקליפ במיוחד בגלל תהליך הצילומים, והסבירה: "היו שם כמה אִישִׁיּוּיוֹת... קים ומיה היו נחמדות". קשה שלא לקרוא דברים אלו כהתקפה אישית על אגילרה, והמעריצים הגיבו בזעם בהתאם.

Pink’s face after someone threw some Brie to her in the middle of a concert is incredible. pic.twitter.com/vghRpaH6ae — pride demon (@JustifyMyLee) June 27, 2023