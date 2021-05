View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

דואה ליפה פרסמה במהלך הלילה ביקורת חריפה נגד מודעה שהתפרשה על גבי עמוד שלם במגזין הניו יורק טיימס והאשימה אותה ואת האחיות חדיד באנטישמיות. המודעה נקנתה על ידי הרב שמואל (שמולי) בוטח, אחד מהרבנים המפורסמים ביותר בלוס אנג'לס ובניו יורק, והיא מגיעה לאחר גל תקיפות נרחב על רקע אנטישמי בשתי הערים בארה"ב.

הרב שמולי טען במודעה, שפורסמה במדור המרכזי של העיתון, שהשלישייה "האשימה את ישראל בטיהור אתני", וקראה ל"השמדת מדינת היהודים", ובעיקר שליפה והאחיות חדיד משתמשת בטיעונים שקריים בקמפיין שהן מנהלות מאז תחילת מבצע "שומר החומות" בישראל.

"אני דוחה על הסף את הטענות השקריות והמחרידות שהתפרסמו היום במודעה של הניו יורק טיימס שיצאה מטעם 'World Values Network' (הארגון של הרב שמולי). זה המחיר שמשלמים בעקבות הגנה על זכויות האדם של הפלסטינים, מפני ממשלה ישראלית שגם Human Rights Watch וגם עמותת זכויות האדם הישראלית "בצלם" מאשימות אותה ברדיפה ואפליה", כתבה ליפה.

עוד טענה ליפה להגנתה שהיא עושה זאת כי היא דואגת לכל בני האדם: "אני נוקטת בעמדה הזו משום שאני מאמינה שלכולם - יהודים, מוסלמים ונוצרים - יש את הזכות לחיות בשלום כאזרחים שווים במדינה שבה הם בחרו. World Values Network משתמש ללא בושה בשמי כדי לקדם את הקמפיין המכוער שלהם כשהם משקרים ומציגים מצג שווא בוטה של מי אני ובמה אני תומכת. אני תומכת בסולידריות עבור כל האנשים המדוכאים ודוחה כל צורה של גזענות".

כידוע, ליפה הבריטית, ששורשיה נמצאים בקוסובו, נחשבת לפעילה בולטת מאוד של הצד הפלסטיני בוויכוח ברשתות החברתיות. הזמרת בת ה-25 שיתפה כבר בעבר כמה פעמים בחשבונות הסושיאל שלה פוסטים נגד ישראל (חלקם אכן היו שקריים), מה שגרם לישראלים רבים להחרים את המוזיקה שלה.

אגב, אם אתם עוקבים אחרי מלחמת ההסברה ברשתות שנמשכת כבר חודשים ארוכים, אתם בטח זוכרים שליפה היא לא הזמרת הראשונה שמסתבכת עם הארגון של הרב שמולי, וב-2018, לאחר שלורד ביטלה את ההופעה שלה בישראל בעקבות לחץ של ארגוני BDS, פורסמה מודעה שהתפרשה על עמוד שלם בוושינגטון פוסט שקראה להחרימה וגינתה את צביעותה של הזמרת.