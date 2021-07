כבר יצא לנו כמה פעמים לספר לכם על עומר פדי, הישראלי הצעיר בן ה-21 (ובנו של המתופף האגדי אשר פדי), למשל כשהוציא את הרמיקס עם מיילי סיירוס, אבל עכשיו הוא שובר שיאים חדשים ביחס לאמנים ישראלים בחו"ל. עומר שחתום על כמה וכמה להיטי ענק מהשנתיים האחרונות, הופיע אתמול ביחד עם ה-BFF שלו דה קיד לארוי האוסטרלי, והאחד והיחיד ג'סטין ביבר.

ההופעה התקיימה על הגג של המוסד המיתולוגי בלוס אנג'לס, "הוליווד פלדיום" כחלק מקידום הסינגל של החדש של לארוי וג'סטין, ומהדורת הדלוקס של האלבום של האוסטרלי הצעיר. בנוסף לביבר גם הראפר/רוקר מאשין גאן קלי שנחשב לחבר קרוב של פדי ולארוי לקח חלק באירוע. עומר פדי ליווה את דה קיד לארוי במשך כל ההופעה והשניים ביצעו את כל הלהיטים של האוסטרלי (שפדי כאמור אחראי על ההפקה שלהם): "Without You", "Stay" ו-"F*** YOU, GOODBYE".

מאז ההופעה רצים ברשתות החברתיות סרטונים רבים, כשבכולם ניתן לזהות את פדי הישראלי קורע את הגיטרה עם השיער האדום שהפך כבר לסימן ההיכר שלו בארה"ב. "לפני יומיים התעוררתי משיחה של לארוי שאמר לי 'תבטל את כל מה שיש לך מחר! אנחנו מופיעים על הגג של הפלדיום'", שיתף פדי בחשבון האינסטגרם שלו לאחר ההופעה. "וכל השאר הוא פאקינג היסטוריה".

עומר פדי בטקס פרסי האמטיווי של אירופה 2020 | צילום: GettyImages-Rich Fury / Staff

לאחרונה הישראלי המצליח קיים ראיון שער עם גרסת הדיגיטל של המגזין בילבורד. כשהם החלו לדבר על העובדה שהחבורה של פדי ולארוי הופכת יותר ויותר למזוהה ברחובות לוס אנג'לס, אחד מחבריו של פדי סיפר: "אמרתי לו שהשיער האדום הוא ממש יתרון אסטרטגי בשבילו".

לטובת מי שעדיין לא מכיר, נספר שפדי נחשב לגיטריסט מחונן והצליח למשוך את תשומת ליבה של התעשייה בארה"ב לא בגלל השיער האדום שלו, אלא בגלל שבמו ידיו (ליטרלי) הוא גרם לגיטרה לחזור להיות רלוונטית בפופ האמריקאי.

זה התחיל כאמור עם "Mood" של 24kgoldn ואיאן דיור, אבל הפך להיות עצום באמת כששיתף פעולה עם הראפר ליל נאס אקס בשיר "Montero (Call Me By Your Name)" שעורר סערה בארה"ב בקרב השמרנים, וכשעבד עם לארוי על השיר "Without You" (שאפילו זכה לגרסת רמיקס ממיילי סיירוס).

אז אחרי שהופיע איתם על הבמות הגדולות ובטקסים החשובים בארה"ב, נדמה שפדי הגיע לפסגה חדשה (ולגמרי זמנית בשבילו) עם השיר המצופה של לארוי וג'סטין ביבר, "Stay". השיר דלף לפני כשנה וגרם למעריצים רבים לפתח אובססיה אמיתית לגביו, ההוכחה לכך היא ההופעה שקיימו אתמול והשגעון של המעריצים שהיו בקהל.

גם חייו האישיים של פדי תפסו כותרות בתעשיית הבידור האמריקאית: בנוסף לכל אותם הפעמים שהוא כיכב במדורי הפפראצי כשיצא לבלות עם לארוי, מיילי סיירוס או מאשין גאן קלי - לפני כחודש דווח שהוא מנהל מערכת יחסים עם אחת מכוכבות הטיקטוק הגדולות ביותר היום אדיסון ריי.