(בסרטון: העדות של ספירס הלילה בבית המשפט)

כשבחוץ מאות מעריצים מפגינים תמיכה בה ובסיפורה, בריטני ספירס השמיעה הלילה את עדותה בבית המשפט בלוס אנג'לס ודרשה להשתחרר מהאפוטרופסות של אביה. הכוכבת בת ה-39 סיפרה שהוכרחה לקחת תרופות פסיכיאטריות ושנאסר עליה להיכנס להיריון או להתחתן: "אני בטראומה, אני לא שמחה - אני רוצה את חיי בחזרה".

כזכור, הסכם האפוטרופסות של ג'יימס על בתו נחתם ב-2008, אז הייתה הזמרת מצויה במצב נפשי רעוע וסבלה מהתמוטטויות עצבים. מאז, לאורך השנים, צצו תיאוריות על כך שבריטני לכודה ושהיא רוצה להשתחרר מאביה, ששולט על ההון שלה, שמוערך ב-60 מיליון דולר. המאבק סביב "שחרורה של בריטני", צבר תאוצה עם צאתו של הסרט "Framing Britney Spears" בתחילת 2021. היום, כאמור, היא מתוודה שזה נכון, שוברת שתיקה ודורשת להשתחרר.

הלילה, מיד עם סיום עדותה של בריטני, רבים מחבריה לתעשייה מיהרו לחזק אותה ולשלוח לה מילים חמות ומחבקות דרך חשבונות הסושיאל שלהם, כשהבולט מכולם היה ג'סטין טימברלייק, האקס הכי מיתולוגי וזה שליווה אותה בתחילת הדרך. "אחרי מה ששמענו היום, כולנו צריכים לתמוך בבריטני. בלי קשר לעבר שלנו, הטוב והרע, ולא משנה כמה מזמן זה היה... מה שקורה לה פשוט לא צודק. אסור שאף אישה תאבד את הזכות לקבל החלטות על הגוף שלה", כתב כוכב הפופ וחבר להקת אן סינק לשעבר.

After what we saw today, we should all be supporting Britney at this time.



Regardless of our past, good and bad, and no matter how long ago it was… what’s happening to her is just not right.



No woman should ever be restricted from making decisions about her own body. — Justin Timberlake (@jtimberlake) June 24, 2021

"אנחנו אוהבים אותך בריטני, תישארי חזקה", הגיבה מריה קארי, וקלואי קרדשיאן כתבה: "לאף אחד או אחת לא מגיע יחס כזה. תישארו חזקה מלכה! מגיע לך יותר מזה". ברנדי, מי שחוותה קריירה מצליחה בגיל צעיר גם היא כתבה לספירס: "שולחת לך את כל אהבתי ותמיכתי. שולחת אהבה לבריטני ולכל מעריציה".

We love you Britney!!! Stay strong ❤️❤️❤️ — Mariah Carey (@MariahCarey) June 23, 2021

Sending all my love and support to Britney Spears and her fans ♥️ — b r a n d y (@4everBrandy) June 23, 2021

גם השחקנית רוז מק'גוון הגיבה וכתבה: "לבריטני יש את כל הסיבות בעולם לזעום. איך הייתם מרגישים אם היו גונבים לכם את החיים? איך הייתם מרגישים אם היו לועגים עליכם כל הזמן? אני מתפללת שתזכה לחיות את חייה בתנאים שלה. תפסיקו לשלוט בנשים! #שחררואתבריטני".

Britney Spears has every right to be angry. How would you feel if your life was stolen, dissected, mocked? I pray she gets to live your life on her terms. STOP CONTROLLING WOMEN. #FreeBritney – The Hollywood Reporter https://t.co/qyV9oNnLQt — Rose McGowan (@rosemcgowan) June 23, 2021

FUCKING FREE BRITNEY! We are all here for you queen! @britneyspears https://t.co/ZpeTsndagV — Nicole Polizzi (@snooki) June 23, 2021

Additionally, fuck anyone who thinks they have the authority as an institution or individual to control a person’s reproductive health. #FreeBritney — h (@halsey) June 23, 2021