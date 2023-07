טראוויס סקוט היה אמור להופיע בעוד 10 ימים ליד הפירמידות בגיזה, מצרים - אך כעת התאגדות המוזיקאים המצרית מבטלת את הופעתו, בגלל "ריטואלים מוזרים" שמתרחשים, לפי טענתם, בהופעותיו של סקוט. הראפר הכריז מוקדם יותר החודש על הופעה מיוחדת בפירמידות שתחגוג את אלבומו המתקרב, UTOPIA, אולם המצרים, שבתחילה אישרו את קיום ההופעה, סירבו לאפשר לראפר ולמעריציו לחגוג ליד המבנה העתיק.

בהצהרה של התאחדות המוזיקאים המצרית נכתב: "על פי מחקר ומידע מתועד, מתקיימים טקסים מוזרים בהופעותיו של טראוויס שאינם מתאימים לערכים החברתיים האותנטיים והמסורות שלנו. חבר המנהלים החליט לבטל את הרישיון לקיום הופעה מסוג זה, שעומדת בסתירה לזהות התרבותית של העם המצרי".

Egyptians File Lawsuit against Travis Scott’s Concert at the Pyramids: Lawyer Amr Abdelsalam: He Is a Freemason Who Opposes Egypt’s Heritage and Performs Satanic Rites during His Shows @trvisXX #Egypt #satanism #freemasons pic.twitter.com/ndnuvdIW0a