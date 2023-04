לא רוצים לפתוח פה, אבל ל-mako נודע שמספר מפיקים ישראלים נמצאים במשא ומתן על הבאת דרייק להופעה בישראל עוד השנה. לפי גורמים המעורים בפרטים, התאריכים המדוברים נכון לעכשיו הם חודשים אוגוסט או ספטמבר - בפארק הירקון.

דרייק נחשב היום לראפר המפורסם והמצליח בעולם. בספוטיפיי הוא מתחזק 70 מיליון מאזינים חודשיים ובין האמנים המואזנים ביותר בעולם. בשנה האחרונה הוציא את Her Loss, אלבום משותף יחד עם 21 סבאג' שכולל את Rich Flex, שהפך ללהיט מסיבות ומועדונים, בעיקר בזכות שורת הפתיחה שלו.

לפני כן הוציא פרויקט האוס-היפ הופ שכולל שיתוף פעולה נוסף עם סבאג', Jimmy Cooks (שעומד על 502 מיליון האזנות בספוטיפיי). אלא אם הייתם בירח בעשור האחרון, אתם אמורים להכיר את כל הלהיטים הגדולים שלו: One Dance, In Her Feallings (קיקי, דו יו לאב מי), God's Plan, POPSTAR.