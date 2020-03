למרות התחושה שבימי קורונה לא קורה שום דבר מעניין באינסטגרם וכולם בבתים מצלמים שיחות זום עם חברים ואת האוכל העצוב שבישלו בעצמם - מתברר שמדי פעם קורה משהו גדול שאי אפשר להתעלם ממנו - גם אם הוא קורה לגמרי בטעות.

אז מה קרה? תשמעו סיפור: אלכס סויפר, תושב לוס אנגל'ס ובכיר בחברת התקליטים העולמית וורנר, רצה להראות לעוקביו וחבריו שחיי העבודה ממשיכים אצלו גם כשהוא לא במשרד, והוא לא מזניח את המקצוע גם כשהוא בסגר ביתי כפוי.

ביממה האחרונה העלה סויפר סטורי לחשבון לאינסטגרם שלו עם צילום בו הוא נראה עובד על מחשבו הביתי יחד עם הכיתוב "Quarantined but still working from home. Who's got fire" - או בתרגום חופשי: "מבודד אבל עדיין עובד מהבית, למי יש אש?".

מה שסויפר לא ידע הוא שבין 3,500 עוקביו, יהיו כמה כאלה מישראל שממש (אבל ממש) התרגשו מהסטורי שהוא העלה אחרי שעל רקע הכיתוב מצולם לרגע מסך המחשב עם מה שנראה כמו טו דו ליסט וכולל רשימת אמנים של חברת התקליטים אטלנטיק - חברה הנמצאת בבעלות וורנר מיוזיק גרופ - אחת מארבע חברות התקליטים המובילות בשוק המוזיקה העולמי.

אז מי השמות שהבילחו בתמונה? קארדי בי, ג'אנל מונה, קלי קלארקסון ועוד כמה שמות שכולכם מכירים היטב, כולל שמה של נועה קירל שהופיע עם הסבר קטן בסוגריים: "החתמה חדשה, היא ענקית בישראל. תחשוב על קמילה, דואה, סלינה".

כן, אחרי גל קטן של שמועות שהסתובב פה לפני הקורונה, נראה שהפעם זה באמת קורה ונועה צפויה להצטרף לאחת ממפלצות המוזיקה הכי גדולות בעולם. מתרגשים? גם אנחנו.

קירל, שבימים אלה סיימה טירונות ומצטלמת לסרטון אנטי קורונה של צה"ל, כנראה לא תכננה את החשיפה בטרם עת של החוזה הבינלאומי.