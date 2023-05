חיכינו לזה: נועה קירל התארחה אצל ראש הממשלה בלשכה. נציגת ישראל באירוויזיון 2023 הגיעה הבוקר ללשכת נתניהו וזכתה לחיבוק חם ואיחולים על ההופעה המעולה שלה התחרות. נועה הגיעה ללשכה כשהיא מלווה על ידי ההורים שלה, אמיר ואילנה, שליוו אותה צמוד גם בליברפול, והצוות האישי שלה. זו חוויה שלא שוכחים אותה לכל החיים", סיפרה להם קירל, "היה לי חשוב להרים את המורל ולהיות עם חיוך על הפנים, המשלחת הישראלית הייתה הכי בולטת באירוויזיון". "אני חושב שהיית צריכה לנצח, מבחינתנו ניצחת", ענה לה נתניהו. "לא האמנתי", חלקה איתם קירל, "אני, נועה הקטנה מרעננה, צועדת עם דגל ישראל מול 200 מיליון איש, זה מטורף". "נשארנו שנינו ערים והסתכלנו", סיפרה שרה נתניהו למשפחת קירל על גמר האירוויזיון. במהלך צילום תמונה משותפת אמר נתניהו לקירל, משפחתה ופמלייתה: "עכשיו אני אגיד לכם משהו - You don't want to see me dance!", כמובן בפרפרזה על מילות "יוניקורן" של קירל.

עוד לפני חצי הגמר, נועה ראתה בתחרות משימה לאומית והכריזה בכל ראיון שהיא רק לגרום למדינה שלה להיות גאה בה. אחרי שסיימה במקום השלישי, נועה בהחלט הביאה כבוד למדינה והבוקר כאמור זכתה גם להתארח לביקור רשמי בלשכת רה"מ.

"כיף לחזור הביתה אחרי הרבה זמן, ועוד לחזור בתחושת גאווה מאוד גדולה", אמרה נועה כשנחתה בנתב"ג בראשון לפנות בוקר. "עשינו את זה, עברנו את המשימה הזאת והגענו למקום השלישי - שזה מעבר לציפיות שלי ומאוד מכובד. מעבר לכך, לשים את ישראל על המפה, על הבמה הכי גדולה בעולם, הייתה לי הזכות והכבוד. זו חוויה מטורפת שלא אשכח אותה בחיים. אין כיף יותר גדול מלחזור לארץ, לראות את כל זה ולקבל את כל האהבה".

לגבי הצעד הבא הודתה שעוד מוקדם לדעת: "אם הייתם אומרים לי לפני שנה שאעשה אירוויזיון, אני בטוחה שהייתי צוחקת ולא מאמינה שזה יקרה. אז לסיים במקום השלישי? עברתי שם חוויות מטורפות ממש, בימים האחרונים לא הצלחתי ללכת ברחוב. אנשים הצטלמו איתי וצעקו את השם שלי. זו תחושה בלתי נתפסת. אי אפשר לדעת מה תהיה הבמה הבאה, רק לחלום, לדמיין, לייצר מציאות ולעבוד קשה".