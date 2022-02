אחרי שסיפרנו לכם לראשונה, כאן ב-mako מוזיקה, על דחיית יציאת השיר של סטטיק ובן אל עם סנופ דוג וליל בייבי, בעקבות תביעה על תקיפה מינית מצדו של הראפר הוותיק - הישראלים לא נשארים אדישים ולמהלך והגיבו על כך במהלך סוף השבוע. רוב התגובות היו בעיקר מעודדות כלפי הצמד, למרות שהיו גם כאלה שלא כל כך הופתעו.

הצמד, כזכור, בחר שלא להגיב באופן רשמי להאשמות נגד הראפר הוותיק - שהגיב בעצמו במהלך סוף השבוע וטען שמדובר בסחיטה רגע לפני ההופעה המתוכננת שלו בסופרבול הלילה (בין ראשון לשני). אבל במהלך סוף השבוע סטטיק שיתף את הידיעה על הביטול אצלו בסטורי וכתב "מעניין למה", עם אמוג'י של מלאך.

כולן, תנועת השטח הפמינסטית הפועלת למיגור אלימות מינית באמצעות שינוי השיח, חיזקה את הצמד עם הדברים הבאים: ‏"עוד ועוד אומנים ישראליים אומרים לא לאלימות כלפיי נשים. נשמח לראות עקביות בנושא ומסר ברור תמיד מצד סטטיק ובן אל בהחלטות המקצועיות הבאות שלהם. יישר כח".

ולא רק הן, לצידן היו עוד עשרות תגובות ברשת התומכות בצמד: "‏וואלה לא מובן מאליו בימינו. כל הכבוד", ו"כל הכבוד להם אפילו אם זה בגלל אילוצי יח"צ". אבל היו כאלה שגם יצאו נגד השניים: ‏"כן, מה הסיכוי שראפר שמעורבב עשרות שנים בתעשיית השואו-ביז ושבוויקיפדיה שלו יש סעיף שלם ושמן על התקלויות עם החוק ושלאחד משיריו קוראים "For All My Niggaz & Bitches" - התנהג פעם בצורה לא ראויה לאישה. בטוח זה נפל על סטטיק ובן אל בהפתעה ותדהמה".

לטובת מי שלא עקב, נזכיר ששעות ספורות לפני יציאת שיתוף הפעולה, הצמד החליט לבטל את יציאתו ביום שישי האחרון. ההחלטה הגיעה בעקבות תביעה שהוגשה באופן אנונימי נגד סנופ דוג על תקיפה מינית, מצד רקדנית שטענה כי הראפר וחברו הכריחו אותה לבצע בהם מין אוראלי לאחר הופעה שקיימו ב-2013.