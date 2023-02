הזוכה הגדולה: אוקראינה

העולם בהחלט תומך באוקראינה, כפי שחזו אתרי ההימורים להקת "קאלוש אורקסטרה" זכתה באירוויזיון והביאה זכייה שלישית לאוקראינה אחרי רוסלנה ב-2004 וג'מאלה ב-2016. הקהל העניק להם לא פחות מ-439 נקודות כשהשופטים העניקו רק 192.

1:32 העם יחשוב כמו צוותי השיפוט?

לפי צוותי השופטים של 40 המדינות שמשתתפות באירוויזיון בריטניה נכון לעכשיו במקום הראשון. שוודיה, ספרד, ואוקראינה מיד אחרי.

1:30 איגוד השידור האירופי: חשד לאי סדרים בהצבעות.

ארגון השידור האירופי מודיע כי בניתוח ההצבעות זוהו דפוסי הצבעה לא סדירים אצל 6 מדינות, בחצי הגמר השני. כדי להימנע מתקריות זיופים, ה-EBU החליט לחשב ניקוד חלופי מהמדינות המדוברות עבור חצי הגמר השני והגמר הגדול, שחושבו על פי התוצאות של ארצות אחרות עם נתוני הצבעה דומים.

1:12 טאק זה דואז פואה.

דניאל סטיופין, שכולנו מכירים כאנטולי מקופה ראשית, מוסר את הדוז פואה של ישראל: שוודיה. אבל תכלס היה יותר מעניין לשמוע את מיקה אומר "ערב טוב" בעברית.

00:58 ההצבעה נסגרה.

קולות הצופים בבית נספרים ומיד מתחילים עם דירוג השופטים. המתח באולם מגיע לשיא ובעוד כשעה נדע מי הזוכה הגדול של אירוויזיון 2022.

00:50 הרגע הנוסטלגי של הערב 2

והנה הגיע הרגע שאנחנו מחכים לו כבר שלושה מופעים, הופעה של מיקה! רק בשביל זה היה שווה.

00:36 הרגע הנוסטלגי של הערב

ג'יליולה צ'ינקווטי, הייתה הראשונה שהביאה את האירוויזיון לאיטליה היתה רק בת 16 כשזכתה עם הלהיט Non ho l'età בשנת 1964. זה הרגע שכל מעריץ אירוויזיון ותיק מתרגש עד דמעות.

Here's the Italian Eurovision QUEEN with her winner song Non Ho L'Età! It's Gigliola Cinquetti! #Eurovision #ESSC2022 pic.twitter.com/MsXIz9tRgW — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 14, 2022

00:28 התגעגעתם? מונסקין חזרו.

ההצבעות זורמות מכל רחבי אירופה ובינתיים אנחנו זוכים להופעה של מנסקין, הסיבה שאנחנו בטורינו הערב. הטיפ שדמיאן, סולן הלהקה נותן למתמודדים זה להנות ולא להתכופף לכיוון השולחן ברמיזה עבה למיסתורין שאפף אותם בשנה שעברה עם עשה שורה של קוקאין בגרין רום או לא.

00:15 ההצבעה נפתחה!

שלב הביצועים החיים הגיע לסיומו, ההצבעה סוף סוף נפתחה. דווקא מרענן האופציה להצביע למדינות בלי חישובים אסטרטגיים שלמדנו מהקלפי. למי אתם מצביעים? בריטניה, איטליה, אוקראינה או בכלל סרביה?

האירועים המרכזיים של הערב:

23:59 בריטניה: Space man - Sam Ryder

סם ריידר הבריטי הגיע והוכיח לכולם מי הזמר הכי טוב על בימת אירוויזיון 2022. זה היה יכול להיות שלו אם לא המלחמה באוקראינה. נו, מקום שני גם טוב.

Sam Ryder's career is now set for take-off after that heavenly rendition of Space Man! ‍ #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/n9oUzWadh9 — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 14, 2022

23:10 אוקראינה: Stefania - Kalush orchestra

בדיוק בחצי הדרך עולים לבמה הפייבוריטים הגדולים לזכייה מאוקראינה. ביצוע נהדר שגם בלי מלחמה היה מביא להם ציון גבוה מאוד. אפשר לסגור את הערב. ניצחתם. השיר נגמר עם זעקה לעזרה מצידו של סולן ההרכב: "אירופה, תעזרו לאוקראינה, תעזרו למריופול, עכשיו".

“Save Mariupol! Save Azovstal now!” Kalush Orchestra asked to help Ukraine #Eurovision pic.twitter.com/3RcbLdMZuP — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) May 14, 2022

Ukraine's Kalush Orchestra bring a hypnotic mix of rap, folk and a flute loop so funky you'll remember it for days #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/lgHZhkCkoG — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 14, 2022

22:57 איטליה: Brividi - Mahmood and Blanco

הצמד המקומי מחמוד ובלאנקו עולה לבמה והקהל באקסטזה. הביצוע מרטיט ואפשר להבין למה הם מועמדים לזכייה.

'Brividi' means chills in Italian - and we've got actual shivers down our back watching this performance from Mahmood and Blanco #ESC2022 #Eurovision pic.twitter.com/2Tdp8Ifkw7 — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 14, 2022

23:46 שוודיה: Cornelia Jakobs - Hold Me Closer

שוודיה אמנם אחת מהמועמדות לזכייה אבל הביצוע ממש רע. הרבה זיופים וגם מוריד את האנרגיה שהמולדובנים הביאו לפניהם. ההימורים טועים, תחתית עשירייה במקרה הטוב.

A stunning stripped back performance from Sweden's Cornelia Jacobs that gets us every time! #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/RqcOJOP5O1 — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 14, 2022

00:08 סרביה: In corpore sano - Konstrakta

חיכינו בסבלנות והגענו לשיר האחרון של הערב. סטפן מאסטוניה ממש מנצל את הרגע שלו ורואים שהוא נהנה אבל רגע, אל תחשבו שאם שמענו את כל השירים התכנית מתקרבת לסיום. יש עוד שעה וחצי עד שנדע מי מנצח הערב.

Altogether now...BITI-BITI-BITI-BITI ZDRAVA #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/0A5xKgnCck — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 14, 2022

00:09 אסטוניה: Hope - Stefan

סרביה עם הגיגית מגיעה לשטוף ידיים על הבמה וסוחפת את כולם. ביטי זדרבה!

00:00 פולין: River - Ochman

המנחה העביר את השידור לשיר הצרפתי רק שכח שצרפת כבר הופיעה. מי שבאמת עולה לבמה זה אוכמן מפולין שנותן ביצוע קולי מרהיב שיביא לו מקום נחמד מאוד על הטבלה בסוף הערב.

23:44: אוסטרליה: Halo - LUM!X feat Pia Maria

ושוב הפסקת מנחים אבל קצרה הפעם, ואנחנו נודדים לאוסטרליה. חבל שעל שיר כזה פשוט עם מסר חזק צריך את הקרקס מסביב עם הלבוש המוגזם והמסכה במקום פשוט לעמוד ולשיר כמו השווייצרי.

23:45 מולדובה: Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov - Trenuleţul

מולדובה באה לחגוג ומרעידה את האולם בקצב הצועני. האולם על הרגליים!

23:41 איסלנד: Systur - Með Hækkandi Sól

המשפחה מאיסלנד מחזירה את הקסם שהלך קצת לאיבוד בשירים האחרונים והאווירה מתחממת לקראת השירים הבאים.

23:37 יוון: Die together - Amanda Georgiani Tenfjord

יוון מביאה את הטרגדיה של השנה בתקווה למות ביחד. דווקא יש קסם בשיר הזה, נקווה שניקוד טוב יגרום לה לרצות להישאר בחיים.

23:31 בלגיה: Jérémie Makiese - Miss You

התור של בלגיה עם שיר שיסיים בתחתית הטבלה. משום מה הוא מרגיש כמו שיר נהדר לטא גא דא בלונה פארק.

23:27 אזרבייג'אן: Nadir Rustamli - Fade To Black

מה שאפשר להגיד על נדיר מאזרבייג'אן זה שהוא הסתפר מתישהו ביומיים האחרונים. חבל שהוא לא יודע לבחור שיר כמו שהוא בוחר ספר. קשה להבין מה הוא עושה בגמר עם השעמום הזה.

23:17 ליטא: Sentimentai - מוניקה ליו

מוניקה מליטא הגיעה לבמה עם הקברטיות הסובייטית הנפלאה שדווקא בולטת מבין כל הרעש מסביב. הביצוע יותר טוב מאשר בחצי הגמר. מקסים מקסים מקסים.

23:14 גרמניה: Rockstars - Malik Harris

ומהמקום הראשון של הערב למקום האחרון. לא מספיק שמאליק מגרמניה אחרון באתרי ההימורים, הוא גם עולה לבמה אחרי האוקראינים. לא עובד לו כלום, למסכן, ואיך אמרה בר רפאלי? Germany, I'm sorry, zero points.

23:05 הולנד: S10 - De Diepte

הולנד היא הפתעת השנה ויש הרבה שמועות שבחצי הגמר דורגה מאוד גבוה. רק על האומץ לבוא עם שיר גלגל"צי בהולנדית מגיע לה נקודות.

23:01 ספרד: SloMo - Chanel

עוד אחת מהמועמדות לזכייה. צ'אנל מספרד מביאה את ההופעה הסקסית היחידה הערב וזה נותן לה יתרון גדול. האם אחרי 53 שנים ארוכות האירוויזיון חוזר לספרד? נגלה לקראת שתיים בלילה.

Enjoy this absolute masterclass in #Eurovision choreography from Spain and the incredible Chanel. It's booty hypnotic! #ESC2022 pic.twitter.com/wuwQlQIoNO — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 14, 2022

22:49 ארמניה: Rosa Linn - Snap

רוזה לין מארמניה שרה קאנטרי בחדר שינה עשוי נייר טואלט ורואים שהיא יותר מתרגשת הערב מאשר בהופעה בחצי הגמר. אמצע טבלה בסוף הערב.

22:44 נורווגיה: Give that wolf a banana - Subwoolfer

המופע הביזארי של השנה. הזאבים מנורווגיה מבקשים לתת בננה לזאב כדי שלא יאכל את הסבתא. מה שמעניין באמת זה אם הם יחשפו את עצמם בסוף הערב.

22:40 צרפת: Fulenn - Alvan and Ahez

הפסקת לרלרת קצרה של המנחים שתיתן זמן לסידור הבמה לקראת ההופעה של צרפת - בפעם השנייה בהיסטוריה בשפה הברטונית. הקהל בטרפת. הביצוע הקולי של הבנות מלא באי דיוקים. לא יגיע גבוה.

22:33 שווייץ: Boys do cry - Marius Bear

מריוס עלה לבמה לבלדה המרגשת של הערב. אין ספק שיצליח אצל צוותי השיפוט, אבל הקהל כנראה יפרגן פחות.

22:30 פינלנד: דה ראסמוס - Jezebel

נרגענו, נחנו, נשמנו ודה ראסמוס מפינלנד מעיפים את אולם הפאלא אולימפיקו כשהקהל צורח איתם Jezebel בכל הכוח. נראה שדווקא אחרי כל הקטילות של האירוויזיון הזה, יש לנו אחלה מופע בינתיים.

Rocking hell that was good wasn't it! #Eurovision pic.twitter.com/j3ydQrFhHN — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 14, 2022

22:26 פורטוגל: MARO - Saudade Saudade

אחרי פתיח מלהיב ושני שירים מרימים הגיע הרגע לתפוס קצת אוויר ולהתמסר לקסם שפורטוגל מביאה לבמה. אחלה ביצוע קולי שיש מצב שיסיים יפה בטבלה בסוף הערב.

Saudade - the Portuguese word that has no translation. And we can't translate how amazing this performance is. #Eurovision pic.twitter.com/rJsdcbjuvb — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 14, 2022

22:21 רומניה: WRS- Llámame

שיר והופעה די מיושנים שקצת גורמים לנו לתהות מה הם עושים בגמר, אבל בסוף ביצוע לא רע בכלל.

Damn it's getting hot in here! Romania's WRS bringing some heat to the competition! #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/ePJhGSKDtP — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 14, 2022

22:15 צ'כיה: Lights off - We Are Domi

צ'כיה היא הראשונה להופיע. להקת דומי מרימה את האולם עם פופ אלקטרוני וממשיכה את אווירת החגיגה של האירוויזיון שהתחילה במופע הפתיחה המרשים.

What a way to open the show... the Czech Republic's We Are Domi literally smash their Grand Final performance on the #Eurovision stage! pic.twitter.com/QQiLi0U3Tb — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 14, 2022

22:10 הנחיות אחרונות

דוז פואה, אתם לא יכולים להצביע למדינה שלכם, אתם מכירים את הנוהל, אבל שלושת המנחים חייבים להסביר בכל זאת. לאורה פאוסיני, אלסנדרו קטלאן ומיקה יהיו המנחים שלכם הערב. וכן, אתם לא מתבלבלים מדובר באותו מיקה שהדביק חצי עולם עם השורה Everybody Gonna Love Today ושאר הלהיטים.

22:00 ששש מתחילים

מופע הפתיחה התחיל עם ביצוע מיוחד של Give Peace A Chance (של ג'ון לנון במקור) כמחווה ברורה לעם האוקראיני, שהמשיכה עם מחרוזת שירים בהשתתפות המנחים. מיד לאחר מכן הגיע תורו של מופע הדגלים המסורתי עם כל המתמודדים.

אחרי שנרגענו מהדרמה של מיכאל בן דוד והמנחים באירוע חצי הגמר, אפשר סוף סוף להתפנות לטובת הדבר האמיתי. גמר אירוויזיון 2022 אפשר להתחיל. מאות חובבי התחרות כבר התכנסו באולם שבטורינו, מיליוני המעריצים מסביב לאירופה והעולם כבר מוכנים מול הטלוויזיה ועכשיו נשאר רק לחכות לדבר האמיתי.

ההימורים הרשמיים עדיין מתעקשים שהלהקה האוקראינית קאלוש אורקסטרה והראפ הפולקי ינצחו הערב, אבל אין לדעת. אולי זו תהיה בכלל בריטניה עם כוכב הטיקטוק שלה סאם ריידר, או איטליה עם מחמוד ובלאנקו שיעשו היסטוריה וינצחו פעמיים ברצף? רק עוד כמה שעות ונגלה.