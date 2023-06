ברונו מארס בפארק הירקון - מופע שני. אחרי שהכריזו על סולד אאוט תוך מספר שעות, מארגני המופע של ברונו מארס בישראל מכריזים שהערב (ראשון) תיפתח מכירה להופעה שנייה של כוכב הפופ ללקוחות שנרשמו לרשימת ההמתנה, כפי שסיפרו מקורות בתעשייה ל-mako כבר בשבוע שעבר. המכירה לקהל הפתוח תתקיים מחר ב-9 בבוקר.

מארס יעלה על בימת פארק הירקון ב-4 וב-7 באוקטובר, חול המועד סוכות, מה שאומר שיהיה לנו אושפיזין נוסף בסוכה השנה. מחירי הכרטיסים זהים בשתי ההופעות: מחירי הכרטיסים יהיו זהים למחירי המופע הראשון - דשא: 385 שקל. גולדן: 855 שקל. ויאייפי: 955 שקל. לפני ההופעה בישראל, מארס יופיע בטביליסי, גאורגיה, ב-1 באוקטובר.

בנוסף להכרזה על פתיחת המכירה, ההפקה רוצה למנוע מכירת כרטיסים מזויפים ומפצירה בקהל המעריצים: "לא להתפתות ולרכוש כרטיסים באתרי מכירה או ברשתות החברתיות - כרטיסים אלה לא יכובדו. היזהרו מזיופים". עם עליית הגעתם של כוכבים בינלאומיים לארץ בשנים האחרונות והופעות גדולות של אמנים מקומיים, כך גדל הביקוש וניסיונות מרמה. הרשות להגנת הצרכן פתחה בחקירה נגד האתר viagogo.

ברונו מארס לא הוציא אף שיר "סולו" כבר כ-7 שנים, אולם ב-2022 זכה להצלחה בקרב המבקרים וגם בקרב הקהל כחלק מהצמד Silk Sonic שהקים יחד עם המוזיקאי אנדרסון פאאק. שירם של השניים Leave the Door Open זכה להצלחה במצעדים ברחבי העולם וגם בישראל.

מאז שפרץ לתודעה העולמית ב-2009 עם השירים Millionaire ו-Nothin' on You, כיכב מארס 32 פעמים במצעד ה-Hot 100 האמריקאים, 18 פעמים מתוכן בעשירייה הראשונה ושמונה מתוכם בראש המצעד בין היתר עם הלהיטים When I Was Your Man, Grenade ו-Uptown Funk. זו תהיה ההופעה הראשונה של מארס בארץ.