"כל כך התרגשתי, הייתי בהלם כשסימון בייליס בחרה בשיר שלי 'ביוניקורן' (בשביל) לעשות את הקאמבק שלה אחרי שנתיים". נועה קירל מגיבה היום (ראשון) לביצוע של המתעלמת המצליחה בתחרות ההכנה לאליפות ארצות הברית עם השיר הישראלי באירוויזיון 2023. "אין ספק שהיא עשתה היסטוריה והיא מדהימה וזה כל כך ריגש אותי".

נועה הוסיפה: "היא מייצגת בדיוק את הערכים שהשיר הזה מייצג. זה אחד הדברים הכי מטורפים שקרו לי וזה מרגש אותי בטירוף. איזה כיף שהיא בחרה דווקא בשיר הזה ודווקא בשיר שלי ובאמת הכל מתחבר עם כל מה שהיא מייצגת ומה שהיא מראה לעולם כיף שיש כזה כוח נשי, וכזאת אלופה מדהימה. זה מאוד מרגש".

"אחרי שחשבנו ששיא הרגש מאחורינו, מגיעה סימון ביילס ומפתיעה את כולנו הבוקר", סיפר מוקדם יותר בשיחה עם mako, דורון מדלי, ראש המשלחת הישראלית לאירוויזיון והאיש מאחורי "יוניקורן", "ברגע כזה כל הקלישאות מתגלות כמדויקות - למוסיקה יש את הכוח הגדול ביותר בעולם לאחד בין אנשים, ללחוץ על כפתור הגאווה וההתרגשות. לפני 3 חודשים נועה קירל ייצגה את ישראל באופן בלתי נשכח באירוויזיון ולאורך כל התחרות קראנו לה ספורטאית אולימפית".

she got her masters in Cuntology a concentration in Motherological studies from the University of Servington, graduating from the National Slayage Society ITS THE SIMONE BILES pic.twitter.com/uUiHH5jkzF — giorgina supremacist (@Italianchusos) August 6, 2023

"והנה הבוקר, הספורטאית האולימפית הפנומנלית ביותר בעולם בוחרת לעשות את הקאמבק שלה עם השיר שלנו", מוסיף בהתרגשות, "בדיוק בשביל הפתעות כאלה אנחנו עושים מה שאנחנו עושים. סימון כמובן תוזמן לפארק הירקון לעשות תחרות פליק פלאקים עם נועה על הבמה. נועה קירל וסימון בילס שתיהן יוניקורן לחלוטין. נדירות ואלופות בתחומן".