תקראו לזה סילבסטר, תקראו לזה נובי גוד, תקראו לזה חגיגות השנה החדשה - ככה או ככה - הלילה האחרון של שנת 2022 הוא סיבה מצוינת למסיבה. בדיוק בגלל זה אספנו לכם את כל האירועים, מצפון ועד דרום, בהם תוכלו לחגוג את השנה החדשה עם תקווה שאולי 2023 תהיה טובה הרבה יותר.

תל אביב-יפו והמרכז

נפרדים מ-2022 עם מסאו פלקס ומיינד אגנסט

מתי? שישי ושבת, 30/12-31/12, 22:00

איפה? מתחם האקספו, תל-אביב

פסטיבל LifeTime חוזר, הפעם עם חגיגה כפולה לסיום השנה החדשה. בשתי מסיבות שיתפרסו על סוף השבוע האחרון של השנה ינגנו לא מעט שמות ענק. ביום שישי, ינגנו מיינד אגנסט, מיטה גאמי, ארמוניקה, ריי הראל וריף. בשבת יעלו על העמדה מסאו פלקס, מסאנו, מייד אין TLV ואמאריו.

>> פרטים נוספים על מסיבת שישי כאן. על מסיבת שבת כאן.

מסאו פלקס, מגיע להרים בתל-אביב בסילבסטר | צילום: Sari Djaman, יח"צ

Day to Dream

מתי? שבת 31/12 , 22:00

איפה? מתחם ה-GAGARIN, תל אביב

הפקת די טו דרים חוזרת בענק עם ליין אפ שיכלול את מיטב השמות ביניהם רד אקסס , מיטה גאמי , עומרי ועוד.

הפסטיבל יתחיל בלילה האחרון של 2022 ועד הבוקר הראשון של 2023 עם 3 רחבות ומעל 12 דיג'ייז.

>> לעוד פרטים

MATTA New Year's Eve

מתי? שבת, 31/12, 23:00.

איפה? מועדון המאטה, בן יהודה 1 תל-אביב.

המועדון האהוב יציין את השנה החדשה במסיבה מיוחדת, במרכזה סט מיוחד של הצמד הפולני הלוהט - Catz 'N Dogz. עוד ירימו על העמדה - שאלוס ואוסדון בסט בק טו בק.

>> לעוד פרטים

מועדון המאטה - יציין את חגיגות הסילבסטר בסטייל | צילום: יחסי ציבור

חוגגים שנה חדשה בטראסק

מתי? שבת, 31/12, 21:00.

איפה? טראסק, יוסף יקותיאל 6, תל-אביב.

הפקת ענק חד פעמית של A-List בלוקיישן נוצץ. על העמדה: דלית רצ'סטר שתארח את אסף אמדורסקי בהופעה חגיגית במיוחד. על האפטר: אשר סויסה (סקאזי).

>> לעוד פרטים

סילבסטר בבל

מתי? שבת, 31/12, 21:00.

איפה? ההבל, מקווה ישראל 8, תל אביב.

הסילבסטר מגיע וכולם רוצים לרקוד בקטע מופרז, עד הבוקר. ולבלות את הזמן שלפני ביצירת קשרים שיובילו לבוסה של חצות, או המצב המביך ביותר שבו מחכים ליד מישהי רנדומלית ומחזיקים אצבעות שהיא תסתכל עליך בזמן הנכון. במקום יכולים לספק את הריקודים המופרזים, אבל הרגע המביך - זה עליכם.

מה מציעים במקום זו אווירה חשוכה, מחשמלת וסקסית שתעשה אתכם הכי יפים. פשוט אל תסחבו עד אור הבוקר. זה כבר סיפור אחר.

על המוזיקה המופרזת Techno\House\Electro\Disco בקלאב: Omer Bar | Uriah Kalpter | Diana | Buli

על אווירה שאין שניה לה, ברחבת מיינסטרים שתקח אתכם למסע ממכר שינוע בין להיטים שאי אפשר להישאר אדישים אליהם: Lor Avni | Dean Cosentino.

בבל, חוגגים את השנה החדשה בסטייל | צילום: באדיבות המועדון

חוגגים שנה חדשה באומן

מתי? שבת, 31/12, 22:00.

איפה? האומן 17, אברבנאל 88, תל-אביב.

במועדון יציינו סילבסטר כשהם מצוידים בליינאפ מיינסטרימי מתוקתק. ינגנו באירוע - אור שלום, רדמו, ברק יהל, רונן לביא ומאסימו.

>> פרטים נוספים

סילבסטר בספוטניק

מתי? לאורך כל סוף השבוע.

איפה? ספוטניק, אלנבי 122, תל-אביב.

אווירת חג בכל החללים, בין אם חשקה נפשכם בקוקטייל בחצר, או בליל הרמות בקלאב, תמצאו כל מה שחיפשתם כאן. במוצ״ש אקא ערב השנה החדשה, כניסה חינם עד 22:00. אם גם אתם חוששים קצת מכל ההמולה שהיום הזה מביא איתו, אז דעו שיש סייף ספייס בחללית האהובה עליכן.

חמישי: Kadosh b2b Omri Guetta | Guy Bar On | Zigel | Hamalka

שישי: MAORI | Dor Reuveni | Mor Opfer | Dj Perky

שבת: Sheimus K | Nati Gozlan | Ita & Vroob | Lion Kay | Omer Ran | Mofi

ספוטניק, חוגגים סילבסטר לאורך כל סוף השבוע | צילום: צילום מסך מתוך האינסטגרם של sputnikbartlv

ריקוד האחרון של 2022 עם השייפס

מתי? שישי, 30/12, 23:30.

איפה? גלריית נור, פנחס בן יאיר 5, תל אביב.

הפקת השייפס חוזרת לאירוע נוסף והפעם בלב יפו העתיקה בגלריית נור. ינגנו באירוע - אסף סמואל, קלאב דה קומבט, שקבה, גיאפה ומיכל שראייר.

>> לעוד פרטים

NEW YEAR'S EVE 2023 - MAINSTREAM BY THE LAKE

מתי? שבת, 31/12, 21:00.

איפה? ריסרסייד, שדרות רוקח 2, תל-אביב.

פסטיבל המיינסטרים השנתי יוצא לדרך בלוקיישן מיוחד על גדות אגם הירקון. על המוזיקה יהיה אחראים הדיג'ייז של הייפ מיוזיק: עדידור, אלי מתנה, נדב שפילמן, גיל לוגאסי, מתן דינו, מיליה רוז, ליאם אלבז וגאדש בסט לייב.

>> לעוד פרטים

באר שבע ודרום הארץ

סילבסטר בפורום

מתי? חמישי-שבת, 29/12-31/12.

איפה? מועדון הפורום, באר שבע.

במועדון המיתולוגי בדרום יציינו את השנה החדשה בחגיגות שיתפרסו על משך 3 ימים.



חמישי 29.12 - 3 מתחמי מוזיקה: פסטיבל טכנו בפקטור קיץ - פידלס (אפטרלייף), אייבורי וקדוש, אופק אדנק בהופעה חיה במתחם מיינסטרים, מתחם היפ הופ ורגאטון.

שישי 30.12 - 4 מתחמי מוזיקה: מיינסטרים, פסטיבל טראנס עם אאוט אוף אורביט לייב, סדריק טלמסקה (צרפת), אסטרל פרוג׳קשן, מתחם טכנו 21+, מתחם היפ הופ ורגאטון.

שבת 31.12 - החל מ-18:30. פסטיבל טכנו עם מארינו קאנל, לקסר, ארלי תאפשי. באולם מיינסטרים כל הלילה עם דני די.

הפורום - יציינו את חגיגות השנה החדשה בסוף שבוע ארוך | צילום: אדי גור

חיפה וצפון הארץ

אואזיס רייב

מתי? שישי ושבת, 30/12-31/12, 23:00.

איפה? מועדון האולטרסאונד, קיבוץ יגור.

הרייב יכלול שלוש במות ענק – מיינסטרים, היפ הופ וטכנו, בשילוב תפאורה, פעלולנים ופּירוטכניקה. ינגנו: טוקסיק, אלון ויינר, עודדי, ווין, ירדן אשר, קטיה בראצ׳ו, מרקו איסט, מילרו וסימון בי.

>> לעוד פרטים

נפרדים מ-2022 בגרוב



מתי? שבת, 31/12, 21:00

איפה? מתחם המרפסת, רמת ישי

הקלאב של הצפון חוגג את תחילת השנה באירוע אלקטרוני עם אומנים מכל הארץ ינגנו , קינו טודו, ג׳אטו, אלט קונטרול, עידוס, מילרו, סימון בי, מונבלייר.

>> לעוד פרטים