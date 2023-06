גאנז אנד רוזס הופיעו הערב (שני) מול עשרות אלפי מעריצים בפארק הירקון, בתל אביב. אחרי לא מעט הכנות, מערך הסעות לקהל ונהירה המונית אל הפארק, החבורה של אקסל רוז, סלאש ודאף מקגאן עלו לבמה וביצעו את מיטב הלהיטים שהכניסו אותם אל היכל התהילה של הרוק והמוזיקה. לפני שאתם תוהים, רוז סימן וי וצעק על הבמה "תל אביב, ישראל!".

"רצינו לעשות איזה מפגש קטן, לראות כמה חברים. נחמד מצידכם לקפוץ לפה", ציין בתחילת ההופעה הרביעית שלהם בישראל. לדברי ההפקה נכחו בקהל כ-60 אלף איש. קטן. לאחר מכן הלהקה הקדישה את Civil War לאוקראינה. ההתרגשות האמיתית אצל הישראלים התחילה כשהגיע תורו של Welcome to the Jungle המיתולוגי. גם בהמשך הקהל היה נלהב אבל הפיקים האמיתיים היו בלהיטים, כמובן, Sweet Child O Mine ומיד אחריו November Rain, כשאקסל התיישב לצד הפסנתר. גאנז אנד רוזס בפארק הירקון 2023 | צילום: דוד גרנות

סאלש בפארק הירקון 2023 | צילום: דוד גרנות

הלהקה הופיעה למעלה משעתיים והערב החל עם מופע חימום של איפה הילד, שחגגו שלושים שנה לאלבום הבכורה שלה "זמן סוכר" כבר ב-18:00. גאנז עלו לבמה לקראת 19:40. "ישראל, תודה. גוד פאקינג נייט", סיכם אקסל כשלוש שעות לאחר שעלו לבמה.

בתום ההופעה תתוגבר תנועת הרכבות היוצאות מתחנת הרכבת האוניברסיטה. היציאה והכניסה לתחנת תל אביב האוניברסיטה הן מכיוון שדרות רוקח ולא מכיוון הכניסה הסמוכה למתחם האקספו החסומה בשל עבודות הרכבת הקלה.

שתי רכבות מיוחדות (8180,8182) יצאו בשעות 23:25 ו-23:50 מתחנת רכבת האוניברסיטה ויעצרו בתחנות הרצליה, בית יהושע, נתניה, חדרה מערב, בנימינה, חיפה חוף הכרמל, חיפה בת גלים, חיפה מרכז השמונה, מרכזית המפרץ, קריית חיים, קריית מוצקין, עכו, נהריה (תחנה אחרונה).

שתי רכבות מיוחדות נוספות (8698, 8696) יצאו מתחנת תל אביב האוניברסיטה בשעות 23:20 ו-23:40 ויעצרו בתחנות בני ברק, פתח תקווה קריית אריה, פתח תקווה סגולה, ראש העין צפון, כפר סבא נורדאו, הוד השרון סוקולוב, רעננה דרום, רעננה מערב, הרצליה (תחנה אחרונה).

שתי רכבות מיוחדות (8697,8699) יצאו מתחנת תל אביב האוניברסיטה בשעות 23:10 ו-00:01 ויעצרו בתחנות: תל אביב סבידור מרכז, תל אביב השלום, תל אביב ההגנה, צומת חולון, בת ים יוספטל, ראשון לציון משה דיין, יבנה מערב, אשדוד עד הלום, אשקלון (תחנה אחרונה).

רכבת מיוחדת (8139) אשר תצא מתחנת תל אביב האוניברסיטה ב-23:55 ותעצור בתחנות תל אביב סבידור מרכז, תל אביב השלום, תל אביב ההגנה, נמל תעופה בן גוריון, פאתי מודיעין, מודיעין מרכז (תחנה אחרונה). בנוסף תתווספנה עצירות לרכבות הסדירות (134 ו-136) היוצאת מידי לילה מתחנת תל אביב האוניברסיטה בשעות 23:01 ו-00:01 לכיוון חיפה ונהריה. והן יעצרו גם בתחנות הרצליה, בית יהושע, נתניה וחדרה מערב.