גלית בורג הלכה לעולמה היום בגיל 54 לאחר שהייתה מעורבת בתאונת דרכים. בורג, שחזרה בתשובה בעשור האחרון, ייצגה את ישראל בתחרות האירוויזיון בשנת 1989 בשוויץ עם השיר הזכור "דרך המלך" כחלק מהצמד "גילי וגלית". בשנים האחרונות היא פעלה בישראל כרבנית מפעילה באירועים כולל הפרשות חלה.

"מדובר בתאונת דרכים קשה מאוד עם מעורבות משאית ו2 כלי רכב", מסרו לתקשורת גיא בובליל פראמדיק מד"א וד"ר ראם שדה מבית החולים שמיר-אסף הרופא שהגיעו למקום וטיפלו בפצועים.

"אחד מהרכבים היה לכוד תחת חלקה הקדמי של המשאית" הוסיפו, "במקביל לפעולות החילוץ המורכבות של לוחמי האש ביצענו בדיקות רפואיות אבל הנהגת חולצה כשהיא ללא סימני חיים עם פגיעה רב מערכתית קשה ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותה. הנהגת מהרכב השני, אישה כבת 30 ונהג המשאית גבר בשנות ה-20 טופלו ע"י צוות נוסף של מד"א בזירת האירוע".

בורג כאמור ייצגה את ישראל יחד עם גילי נתנאל בתחרות האירוויזיון לאחר שסיימו במקום הראשון בקדם. בתחרות עצמה שנערכה בשוויץ השניים סיימו במקום ה-11 מתוך 22. כשנתיים לאחר ההופעה באירוויזיון, בשנת 1991, הקימה בורג את להקת "טרמפ" עמה הופיעה.

באמצע שנות ה-90, בשיא תקופת היורודאנס, ניסתה בורג את כוחה מעבר לים תחת השם גאלסיה אך לאחר שסינגל אחד שהוציאה לא נחל הצלחה גדולה, היא ויתרה על החלום. בהמשך עברה לארצות הברית שם הופיעה ותקלטה במועדוני לילה. ב-2013 היא ניסתה את מזלה שוב כשהשתתפה באקס פקטור ישראל עם השיר The Show Must Go On.