ההחתמה של ליידי גאגא, הגילוי של טי-פיין, האימוץ המוקדם של אפרו-ביטס (כולל ספציפית וויז קיד לפני עשור כשהיה בן 14 והיום מתפוצץ בארצות הברית), קניה ווסט: אייקון הגיע לתוכנית הרדיו של סוואי לכבוד הסינגל החדש שהוציא, Enjoy That וחוזר אחורה לתקופת השיא שלו כראפר, כותב, מפיק ומנהל אמנותי. חוץ מ-Smack That עם אמינם ו-I Wanna Fuck You עם סנופ דוג, אתם באמת תופתעו לגלות כמה האיש הזה עשה בשביל תעשיית המוזיקה ומאחורי כמה להיטים הוא עומד. האיש גילה את ליידי גאגא, אומרים לכם.