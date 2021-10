לפני כשבועיים סיפר גיל עופרים, הזמר הגרמני-ישראלי, על תקרית אנטישמית שארעה במלון בעיר לייפציג בגרמניה ועוררה סערה במדינה. לטענתו צוות המלון עיכב אותו בתור לצ'ק אין והוא נדרש להחביא את שרשרת המגן-דוד שענד כדי לקבל חדר. בעוד חקירת המקרה נמשכת ועדותו של עופרים נבדקת, עיתון ה"בילד" הגרמני מפרסם היום (ראשון) צילומי אבטחה מהמלון שבו קרתה התקרית שמעלים סימני שאלה סביב האירוע.

על פי התיעוד החדש, עופרים נכנס למלון כשהשרשרת ותליון המגן דוד כלל לא על צווארו, וכך היה, על פי הצילומים, גם כשהגיע אל דלפק הקבלה. בתגובה לדיווח מסר עופרים בן ה-39 לעיתון כי האימרה "תחביא את המגן דוד" הגיעה ממישהו שעמד מאחוריו. עובד המלון חזר על הדברים לטענתו, והמטרה הייתה להקניט אותו, משום שבדרך כלל התליון עליו. "זיהו אותי. זה לא על השרשרת, זה משהו גדול הרבה יותר".

Der Musiker Gil Ofarim (vorbestraft wegen Körperverletzung) hat sich die ganze Geschichte über einen antisemitischen Rauswurf wegen seines Davidsterns offenbar nur ausgedacht. Auf einem Überwachungsvideo ist zu sehen, dass er diesen im Hotel überhaupt nicht getragen hat. pic.twitter.com/DA0Jzujhge — Gegenmeinung (@GegenmeinungX) October 16, 2021

בסרטון שהעלה לחשבון האינסטגרם שלו סיפר עופרים, בנו של המוזיקאי אבי עופרים, כי הוא ניסה להיכנס למלון 'ווסטין' בלייפציג, ואחרי שנוצר תור ארוך בקבלה, הוא הבחין שאחרים מקבלים שירות אבל הוא לא. כששאל מה קרה, מישהו אמר לו 'להסיר את הכוכב שלו', ועובד המלון חזר על הדברים ואמר: 'ברגע שתחביא אותו, תוכל לבצע צ'ק-אין'".

לפני כארבעה ימים, אחר שמסר את עדותו, סיפר עופרים ברשתות החברתיות: "הגשתי תלונה נגד העובד במלון ווסטין. בימים האחרונים סיפרתי בהמון ריאיונות כל מה שיש לי להגיד על הנושא. אני מודה לכולם על הודעות התמיכה. לא צריך להיות מקום בעולם הזה לשנאה, גזענות, אנטישמיות, הומופביה או אפליה מכל סוג שהוא".



