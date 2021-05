כנגד כל התחזיות של אתרי ההימורים והמחאות של פעילים אנטי-ישראלים, עדן אלנה הצליחה להעפיל אמש לגמר האירווזיון שיתקיים ביום שבת הקרוב, ובזמן שרבים באירופה התעסקו בפוליטיקות מסוגים שונים, עובדה חשובה מאוד כמעט ועברה מתחת לרדאר: עדן שברה אתמול את שיא התו הגבוה ביותר שבוצע על במת התחרות ועשתה חתיכת היסטוריה.

זה כבר 25 שנה שהשיא הזה לא נשבר, אבל כשהנציגה הישראלית הגיעה לסוף הביצוע שלה, מעריצי התחרות המושבעים חיכו לראות האם היא תצליח לבצע את "צליל השריקה" על הבמה בדיוק כמו שביצעה אותו בהקלטת השיר המקורית - והיא אכן היא הגיעה לצליל סי הגבוה באוקטבה השלישית (B6).

חדי העין בטח שמו לב שבאותו רגע היא גם שלחה קריצה למצלמה ולכל אירופה, ובעיקר למג'ה בלגדן הקרואטית שהייתה זו שקבעה את השיא הקודם ב-18 במאי 1996, לפני חצי יובל בדיוק.

"תאכלי את הלב שלך מריה קארי", נכתב באחד מעמודי המעריצים של האירווזיון, "תו השריקה הזה וואווו! עדן נתנה הופעה אנרגטית". כאמור, רבים העריכו שקריאות המחאה נגד ישראל יגרמו לעדן להיכשל, אבל אז היא כאמור שלפה את הנשק הסודי שלה והוכיחה שללא ספק מדובר באחת הווקאליסטיות הכי טובות בתחרות השנה ובכלל.

"אני בהחלט וחושבת שעדן קיבלה המון נקודות שיפוט על תו המשרוקית הזה", כתבה אחת ממעריצות התחרות. "אני מסכימה שאלבינה (המתחרה הקרואטית) הייתה מעולה, אבל אני חושב שתו המשרוקית של עדן שכנע המון שופטים". "עדן קברה לאריאנה גרנדה ומריה קארי בשניה שהיא הגיעה לתו השריקה הזה", סיכמה מעריצה נוספת. ואנחנו? בעיקר גאים ומאושרים מהנחת שעדן האהובה הביאה לכולנו בימים קשים אלה.

#ISR : Eden really turns everything into gold! And she made those whistle notes seem so easy as well! Really liked the use of the moveable parts of the stage, just a solid package overall. pic.twitter.com/PW0Q7zWypj