בינתיים זו רק שמועה, אבל מותר לחלום: אתר חדשות האירוויזיון Eurovision News דיוווח היום (חמישי) כי אלסנדרה מלה, המתמודדת הנורווגית באירוויזיון 2023, תופיע יחד עם נועה קירל בפארק הירקון. מאלסנדרה ומנועה לא נשמעה בשלב זה שום התייחסות לנושא, ולנו רק נותר לקוות שמדובר ביותר משמועה.

אלסנדרה ושירה הקליט (שקצת דומה להמנון שלנו), Queen of Kings, הגיעו למקום החמישי והמכובד בתחרות האירוויזיון השנה. בראיון לגופי תקשורת נורווגיים הביעה אלסנדרה את מורת רוחה משיטת הניקוד הנוכחית באירוויזיון ודרשה לתת יותר כוח לצופים בבית. העם (הנורווגי) דורש רפורמה משפטית (באירוויזיון)?

[Rumor]



