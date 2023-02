"בסוף הכל זה קארמה": בן אל תבורי מגיב הבוקר עוד לפני ששודר הסרט המדובר "לירז - סטטיק חושף הכל" (הערב, אחרי החדשות, קשת 12). בן אל העלה לסטורי שלו שתי עקיצות: "משפטים לחיים: אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. שמור אותי מאוהבי - משונאי אשמר מעצמי. בסוף הכל זה קארמה".

אבל עוד לפני הסטורי המדובר, רון נשר הפתיע אתמול (שני) רבים כשהעלה סטורי משותף עם לא אחר מאשר בן אל. השניים, כזכור, ידעו סכסוך ארוך שנים כשהשיא הגיע באפריל האחרון כשנשר הכריז על סטטיק ובן אל "זה נגמר, תפסיקו לגרור את הגופה".

הסטורי של בן אל על סטטיק

השנה האחרונה של סטטיק הייתה בסימן פרידות. תחילה הגירושים מאשתו, שרית פולק, ולאחר מכן הכרזה מפתיעה על פירוק הצמד המצליח שלו עם בן אל. בפרומו שיצא שלשום לקראת עליית הסרט על המשברים שחווה, הוא חשף הודעות בינו לבין בן אל. "אהוב ליבי, עברנו תקופה מטורפת של שנים מטורפות פה בישראל", סיכם בן אל, "אני החלטתי עם עצמי, שגם אם אני יוצא מהבולשיט הזה וגם אם לא אני טס איתכם ונשאר בארה"ב".

בהודעה נוספת הבהיר את התוכניות שלו להמשך, "אני עושה רילוקיישן אני אגור עם דני, אעשה שם חפלות בקטנה כדי להתקיים, אשקיע את הכסף שלי נכון שם ואתקדם. בלי קשר אמשיך לעבוד על הפרויקט עם סבן שם וכנראה זו הדחיפה שהיית צריך כדי לתת שם בראש, שתדע ומקווה שלא תכעס, מאחל לך את מלוא ההצלחה פה בארץ המחורבנת הזאת".

בן אל לא אהב כל כך שההודעות שלו נחשפות - וכנראה מה שעומד מאחורי המשפט שלו בסטורי "אל תעשה 'לחברך' - וכתב "למטבע יש שני צדדים. לאמת יש צד אחד" בסטטוס באינסטגרם שלו. סטטיק נשאר חייב והגיב בסטטוס משלו: "Be carefull what you wish for".