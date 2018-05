בעקבות הניצחון המזהיר של נטע ברזילי בתחרות האירוויזיון, אלפי ישראלים יצאו אמש בחגיגות, אבל כפי שזה נראה לא כל האירופאים מרוצים מהמצב. מאז הזכייה המוני טוקבקיסטים תוקפים ברשת את הנציגה הישראלית ומבקרים את ניצחונה. בין התגובות הקשות, שזכו לאלפי לייקים, אפשר למצוא משפטים כמו "כל כך לא ראוי לזכות", "השיר הכי גרוע אי פעם", "ישראל והשיר התרנגולי, מזעזע", "המנצח הכי גרוע של האירוויזיון", "בושה", "כולם יודעים שישראל לא הייתה צריכה לזכות", "זאת לא באמת מוזיקה" ו"זה צריך להיות בפח האשפה ולא בראש טבלת התוצאות". בנוסף, גם הלוק האיקוני של ברזילי, שמושפע מהתרבות המזרח אסייתית, ספג ביקורות קשות. הזמרת הואשמה בניכוס תרבותי מאחר והשתמשה בחתולי מזל, קימונו, קוקיות ואיפור שמזוהים עם תרבות המזרח הרחוק. הטוקבקים כוללים משפטים כמו "ההופעה שלה הייתה גזענית", "מדינה שלא נמצאת באירופה ואחראית לרצח עם ניצחה באמצעות ניכוס תרבותי בוטה" ו"בעייתי ברמות". eurovision cancelled. not only is Israel problematic as FUCK as a “country” anyway, but the performance was cultural appropriation and high-key racist. never watching again. — #FreePalestine (@kysagb) 12 במאי 2018

people were really hating on salvador because he said israel's song is horrible like hello he's right, it's shit, her performance was racist and full of cultural appropriation — julie (@ESMESQUAL0R) 12 במאי 2018

The winner of #Eurovision is a non-European country currently committing genocide, that won by engaging in blatant cultural appropriation that they label 'diversity'.



Welp. — DragoncatLily (@DiracDrynx) 12 במאי 2018

למרות הקולות המעורבים לגבי זכייתה, חשוב לציין שדווקא הניקוד שנטע קיבלה מקהל הצופים (שמונה מאות מיליונים) הוא הגבוה ביותר בתחרות. הניקוד הסופי של ישראל עמד על 529 נקודות, כמעט 100 נקודות יותר מקפריסין, שסיימה במקום השני בשקלול הצבעות השופטים והקהל. Congratulations @nettabarzi! #allaboard #eurovision : @andresputting A post shared by Eurovision Song Contest (@eurovision) on May 12, 2018 at 4:07pm PDT {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן