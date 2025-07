קייטי פרי כמעט נפלה על המעריצים מגובה רב: כוכבת הפופ שנמצאת בשיאו של סיבוב ההופעות, סבלה מתקלה רצינית כשהייתה על פרפר מרחף באולם בהופעה האחרונה שלה בשישי האחרון בסן פרנסיסקו. לא ברור עדיין מה בדיוק קרה שם, אבל כשהיא נמצאת בגובה רב, הפרפר פתאום איבד גובה ונעצר כמה מטרים מעל ראשים של מעריצים.

כל זה קורה תוך כדי שהיא מבצעת את אחד הלהיטים הגדולים שלה: Roar. פרי נראית מבועתת באמת כשהיא נאחזת במתקן, מסתכלת למעלה על החוטים שמחזיקים אותו, ואז שוב מביטה למטה על הקהל. אחר כך היא מרימה את היד, כאילו כדי להראות שהיא בסדר, וממשיכה לשיר כרגיל.

הכוכבת לא התייחסה יותר מדי לתקרית, רק בסטורי שהעלתה עם תמונה שלה מבוהלת ועליה כתוב "לילה טוב סן פרנסיסקו". זו ממש לא התקלה הטכנית היחידה שסיכנה אותה בטור הזה - בסוף יוני היא כמעט נפלה מכדור ענק שהיה תלוי באוויר, כשהופיעה באוסטרליה. והיא לא היחידה, אגב, גם לביונסה קרתה תקרית שקשורה לריחוף: בהופעה בטקסס כוכבת הפופ הייתה תלויה מהאוויר כשהיא נמצאת בתוך מכונית שעוברת מעל הקהל באולם.

wait not katy perry almost falling from the giant ball.. this is scary asf pic.twitter.com/THJtMJv1nz