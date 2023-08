ברי קריוקי הם ההזדמנות לכל אחד להיות זמר מפורסם ולו ל-3 דקות - לא משנה כמה הוא חורק, מזייף, או לא כל כך זוכר את המילים. אבל לפעמים גם זמרים אמיתיים רוצים לעשות קריוקי כמו כולם: תשאלו את ג'ניפר לופז. לופז, שנמצאת בימים אלה בחופשה באיטליה, לא פספסה את ההזדמנות והגיעה לבר הקריוקי Taverna Anema e Core (טברנת הלב והנשמה) באי האיטלקי קפרי. כמו הדיווה שהיא, היא החליטה לבצע קלאסיקה של דיווה אחרת: I Will Survive של זמרת הדיסקו גלוריה גיינור.

בסרטון שהעלה חשבון האינסטגרם של בר הקריוקי ניתן לראות את לופז עטורה בשמלה כסופה ומנצנצת, שרה את השר במלוא גרונה ומלווה את עצמה בתוף מרים. מאוחר יותר הרימה גם לעצמה, ושרה את השיר Let's Get Loud מתוך אלבום הבכורה שלה, On the 6. הקהל התלהב, רקד, וכמובן תיעד את הכוכבת הענקית שהגיעה לבר כבדרך אגב.

View this post on Instagram A post shared by Taverna Anema e Core Capri (@tavernaanemaecore)

לופז עומדת להוציא בהמשך השנה אלבום אולפן חדש בשם This Is Me... Now, שיהיה האלבום התשיעי שלה. מדובר במעין "אלבום המשך" לאלבומה מ-2002, This Is Me... Then. בתקופת יציאת אותו אלבום, כמו עכשיו, היא הייתה במערכת יחסים אוהבת עם בן אפלק, והקדישה לו אז שיר בשם Dear Ben. לאחרונה חשפה שהאלבום החדש יכלול, כמו מערכת היחסים ביניהם, פרק שני: Dear Ben Pt. II. אפלק, אגב, לא נצפה עמה בבר הקריוקי.