באפריל 2024, עובד לשעבר של מייגן די סטליון תבע את הראפרית האמריקאית המצליחה - וטען כי היא הטרידה אותו מינית, השפילה אותו ואף הביאה לפיטוריו לאחר שמחה על היחס שקיבל. השבוע הודיע שופט פדרלי כי התביעה של אמיליו גרסיה, העובד לשעבר, תוכל להמשיך ולא תיפסל על הסף.

גרסיה בן ה-23 טוען כי הוא "נלכד" במכונית נוסעת עם הראפרית ועוד שלוש נשים, ושדי סטליון קיימה יחסי מין עם אחת הנשים מולו. התקרית קרתה לדבריו ביוני 2022 באיביזה, ספרד, ואחריה אמרה לו מייגן: "בחיים אל תספר מה ראית כאן".

Megan thee Stallion’s former photographer Emilio Garcia files a new lawsuit against the rapper accusing her of harassment and a hostile work environment after alleging that he was trapped inside a moving car with her in Ibiza while she had sex with a woman in 2022 pic.twitter.com/9Gh62wtlDj