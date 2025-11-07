"היו ימים קשים, המון בלבלות ושאלות אם אני עושה דברים נכון"

לפני כשנה עלתה לראשונה יובל רפאל על הבמה כשהגיעה לאודישן, שם שיתפה בחוויה הקשה שעברה ב-7 באוקטובר - מאז כבשה את היבשת כשייצגה את ישראל בתחרות השירה הגדולה באירופה. לאחרונה עשתה הזמרת צעדים נוספים בקריירה כשהרימה מופע עם השירים שלה וכשהתארחה כשופטת אורחת בעונה החדשה של "הכוכב הבא של ישראל לאירוויזיון" (פרק הבכורה בשלישי, אחרי החדשות, קשת 12).

היום (שישי) התראיינה רפאל ב"גלית ואילנית" וסיפרה על החוויה בצילומי התחרות: "זו תהיה עונה מטורפת, שמחתי להיות שם ולראות איך זה נראה מנקודת המבט הזאת", והוסיפה עצה למתמודדים בתור אחת שמכירה מקרוב את הדרך שהם צפויים לעבור: "זה תהליך קשה, בקצב מהיר ותמיד יש את הרצון להוכיח את עצמך - זה הכי מובן שיש אבל זו גם חוויה מטורפת. אלה אנשים שהופכים להיות המשפחה שלך אז בא לי שהם יהינו מכל הדבר הזה".

"הדבר הכי יפה זה שישראל מביאה כל פעם את האמת שלה", המשיכה רפאל והתייחסה לאירוויזיון המתקרב. "מאחלת לנו שהאמת שלנו בתקופה הבאה תהיה שמחה עילאית, אושר ושנוכל להביא נאמבר מרים, מפוצץ ומדהים. מאחלת לנו להישאר עם האמת שלנו, זה כל היופי שכל פעם הבאנו את מה שעובר עלינו ואת מה שאנחנו מרגישים".

כאמור, בשבועות האחרונים קידמה רפאל את הקריירה המוזיקלית שלה כשפתחה הופעה עם השירים שלה - והוציאה מיני-אלבום חדש שנקרא "22:22". "זה מספר שליווה אותי מאז 7 באוקטובר. יש הרבה דברים שאתה מחפש להיאחז בהם אחרי סיטואציה כזאת, נשענתי על רוחניות. ברגע שזה לא הפסיק להגיע אליי החלטתי לבדוק מה זה אומר במספרי מלאכים וזה אמר לי שאני בדרך הנכונה", סיפרה על הבחירה בשם. "הדבר הקטן והפשוט הזה נתן לי כוחות ואמונה, היו ימים קשים ועם הרבה מאוד בלבלות ושאלות - האם אני עושה דברים נכון? אני בדרך להירפא? כשהדבר הקטן הזה הופיע היה לי שקט בנפש. רציתי שהדבר הראשון שאני מוציאה לעולם יהיה מסומן בדרך הנכונה שלי".

"זה היה צעד אמיץ והכי טוב שהייתי יכולה לעשות", סיפרה הזמרת על ההופעה. "פגשתי את הקהל שלי, שמעתי אותם צורחים את השירים שלי - לא קיים דירבון כזה. אחד מהרגעים הכי מאושרים שהיו לי השנה, היה לי מושלם ונהניתי ברמות. היה לי כיף על הבמה ועם הקהל, התגובות היו מעבר לציפיות שלי. לא יכולה להסביר מה זה עשה לי בלב, נתן לי את אותם כוחות שחווייתי כשכל מדינת ישראל הייתה הגב שלי באירוויזיון".

