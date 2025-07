דגלי פלסטין ומחאות פרו-פלסטיניות כבר הפכו לדבר שבשגרה בהופעות באירופה וארה"ב, אבל בשבועות האחרונים עם עונת הפסטיבלים הם עולים הילוך. אחרי קריאות "מוות לצה"ל" של להקת "בוב וילן" והמחאה של להקת KNEECAP בפסטיבל גלסטונברי, גם באחד הפסטיבלים הגדולים באירופה נרשמת מחאה פרו-פלסטינית ערה.

פסטיבל רוסקילדה בדנמרק הוא אחד הפסטיבלים הגדולים ביותר באירופה והגדול ביותר במדינות הנורדיות, עם מעל למאה אלף מבלים בכל שנה. השנה הוא כלל, בין הדליינרים כמו צ'ארלי XCX ואוליביה רודריגו, גם את להקת Fontaines D.C. להקת הפוסט-פאנק האירית זכתה לפופולריות הולכת וגוברת בחמש השנים האחרונות עם ארבעה אלבומים שקיבלו את אהדת המעריצים והמבקרים. את ההופעה שלהם ברוסקילדה אתמול (רביעי) הם ניצלו כדי להעלות לבמה אקטיביסטים פרו-פלסטיניים.

#BREAKING



A group of Palestinian activists took the Orange Stage at the Roskilde Festival, invited by Irish band Fontaines D.C.



Carrying Palestinian flags and chanting in support of freedom, the activists expressed solidarity and resistance amid ongoing calls for an end to the… pic.twitter.com/SgSskCK5gy