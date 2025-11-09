מתמודדת "מיס צ'ילה" שרה בסגנון "גראולינג" של דת' מטאל
איגנסיה פרננדז, מתמודדת ב"מיס עולם צ'ילה", הפגינה כישרון מפתיע: שירה בסגנון "גראולינג", שמזוהה עם סגנון הדת' מטאל. פרננדז היא לא רק דוגמנית - אלא סולנית ומייסדת של להקת מטאל צ'יליאנית בשם DECESSUS
לאורך השנים, מתמודדות בתחרויות יופי כמו "מיס עולם", "מיס יוניברס" ודומות להן צריכות להפגין את כישוריהן בתחומים נוספים מלבד בתחום הגנטיקה. ספק אם אף אחת מהן עשתה את מה שעשתה איגנסיה פרננדז, מתמודדת בתחרות "מיס צ'ילה", בסוף השבוע האחרון.
כשהגיעה תורה של פרננדז להפגין את כישוריה בתחרות "מיס עולם צ'ילה" לשנת 2025, היא עלתה לבמה לצד גיטריסט לבוש שחורים, עם שיער ארוך וגיטרה בעלת שמונה מיתרים, וביצעה קטע משיר בסגנון "דת' מטאל". פרננדז לא סתם שרה לצלילי מטאל - היא שרה בסגנון שנקרא Death growl או פשוט "גראולינג" - "נהמות מוות", בקיצור. כל מי שהיה פריק חובב מטאל בילדותו או בבגרותו מכיר את סגנון השירה שנשמע כמו חרחורים גסים, מאיימים ולא מלודיים - ופרננדז הפגינה כישורים מרשימים בסגנון.
פרננדז חגגה את ההישג בפוסט אינסטגרם שזכה לעשרות אלפי לייקים: "מטאל הוא חלק מהותי מהזהות ומהחיים שלי... ואני מעריכה עמוקות את ההזדמנות לתת לזה ביטוי על הבמה. זו הייתה חוויה מדהימה לפרוץ גבולות, לתת השראה ולהראות שאין לנו מה לפחד מדעות קדומות של אחרים". עבור פרננדז זה לא רק תחביב - היא הסולנית והמייסדת של להקת פרוגרסיב דת' מטאל בשם DECESSUS שפועלת כבר 5 שנים בסנטיאגו, צ'ילה.