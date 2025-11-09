לאורך השנים, מתמודדות בתחרויות יופי כמו "מיס עולם", "מיס יוניברס" ודומות להן צריכות להפגין את כישוריהן בתחומים נוספים מלבד בתחום הגנטיקה. ספק אם אף אחת מהן עשתה את מה שעשתה איגנסיה פרננדז, מתמודדת בתחרות "מיס צ'ילה", בסוף השבוע האחרון.

כשהגיעה תורה של פרננדז להפגין את כישוריה בתחרות "מיס עולם צ'ילה" לשנת 2025, היא עלתה לבמה לצד גיטריסט לבוש שחורים, עם שיער ארוך וגיטרה בעלת שמונה מיתרים, וביצעה קטע משיר בסגנון "דת' מטאל". פרננדז לא סתם שרה לצלילי מטאל - היא שרה בסגנון שנקרא Death growl או פשוט "גראולינג" - "נהמות מוות", בקיצור. כל מי שהיה פריק חובב מטאל בילדותו או בבגרותו מכיר את סגנון השירה שנשמע כמו חרחורים גסים, מאיימים ולא מלודיים - ופרננדז הפגינה כישורים מרשימים בסגנון.

Miss Chile contestant stuns the audience with death-metal growling — no one saw that coming



Contestant Ignacia Fernández shocked everyone by performing a death-metal growl live on stage during the Miss Chile beauty pageant.



It turned out Fernández isn’t just a model — she’s… pic.twitter.com/vHjEySN7m3 — NEXTA (@nexta_tv) November 8, 2025