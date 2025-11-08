טומורולנד שהתחיל כפסטיבל קטן בבלגיה ב-2005, הפך עם השנים לפסטיבל המוזיקה הגדול בעולם. לצד פסטיבל הדגל בבלגיה, הפסטיבל מקיים מספר שלוחות בעולם ביניהן בברזיל, צרפת, מקסיקו - וב-2026 יגיע לתאילנד.

פאטאיה, אחד היעדים התיירותיים הפופולריים ביותר בתאילנד יהיה זה שיארח את הפסטיבל בדצמבר 2026. טומורולנד תאילנד צפוי להתקיים ב"עמק החוכמה" ולמשוך יותר מ־50 אלף משתתפים מדי יום ולהניע פעילות כלכלית אדירה בעיר, בהיקף של כחמישה מיליארד באט.

מדובר באירוע היסטורי עבור דרום-מזרח אסיה, שימקם את פאטאיה, עיר אנרגטית וצבעונית, כיעד מרכזי לחובבי EDM מכל רחבי העולם.

הרשויות המקומיות במחוז כבר החלו בהכנות לאירוע, שיתקיים בנוסף לפסטיבל הטומורולנד שמתקיים כל שנה בבלגיה. המהדורה הפופולרית מברזיל, שמתקיימת מדי שנה, לא תתקיים ב-2026 בגלל השריפה של התפאורה של הבמה המרכזית השנה בפסטיבל בלגיה, שהייתה אמורה לשרת גם את הפסטיבל בברזיל.