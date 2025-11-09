דרמה במקסיקו סיטי: מפגינים פרו-פלסטינים הגיעו לאולם בו התקיימה הופעה של נגה ארז, איימו ותקפו באלימות מבלים במקום. על פי דיווחים מהתקשורת המקומית במקסיקו ותיעוד שעלה בטיקטוק וב-X, נראים מפגינים כשהם צועדים ומתפרעים. ארז טענה בפוסט שפרסמה: "הקהל וצוות המועדון עמדו מול מעשי אלימות ממפגינים מחוץ לאולם".

ההופעה של ארז התקיימה במועדון Indie Rocks! ועל פי דיווחים בתקשורת המקסיקנית, קבוצה של עשרות פעילים ניסתה לפרוץ לאולם ושפכה צבע אדום על אחד הנוכחים בהופעה. לא דווח על מעצרים שהתבצעו. ארז הוסיפה כי עוד לפני ההופעה עצמה היא קיבלה "איומים אפלים ואלימים שמזהירים אותי לבטל את ההופעה או שדברים נוראים יקרו".



