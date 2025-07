להקת בוב וילן עלתה על הבמה בפסטיבל גלסטונברי, הובילה את הקהל בקריאות "מוות לצה"ל" וספגה מחיר כבד - הסוכנות שלהם, UTA, ויתרה עליהם, ונשללה מהם הויזה לארצות הברית, מה שהלכה למעשה מבטל את הופעותיהם במדינה. גם הפסטיבל עצמו התנער מדבריהם. אבל לצד המכשולים, הם גם מרוויחים בגדול בזכות הסערה והתבטאויותיהם הקיצוניות.

האלבום האחרון של בוב וילן, Humble as the Sun, יצא כבר לפני למעלה משנה - אבל בעקבות הסערה, ההתבטאויות והדיון סביבם, הוא זינק שוב לראש המצעדים בבריטניה, מולדתם: האלבום של הצמד נמצא כרגע בראש מצעד אלבומי ההיפ הופ והאר-אנד-בי הבריטי, ובמקום ה-7 וה-8 בהתאמה במצעדי הורדת האלבומים והאלבומים העצמאיים.

Ban Bob Vylan? The people said ‘Nah’. We need artists that speak up. Our album ‘Humble As The Sun’ is back in the charts and, as an independent band releasing music on our own label, it shows the power of the people. You can’t get dropped if you own the label.

