קל לעשות טעויות ברשתות החברתיות: בטוויטר, באינסטגרם, בטיקטוק או בפייסבוק. לעשות לייק לתמונה ממש ישנה של מישהו שעשיתם לו סטוקינג, להגיב משהו מביך מתוך שכרות, או - סתם דוגמה - לכתוב פוסט הערצה לבילי אייליש ולשכוח שאתה מנהל חשבון טוויטר שמהלל את הצבא האיראני. זה בדיוק מה שקרה בחשבון הטוויטר/איקס Iran MIlitary News, שפרסם שבחים לזמרת האמריקאית לפני יומיים.

אל תבינו אותנו לא נכון - אין שום דבר רע בהערכה ואף הערצה לבילי אייליש, שהוציאה את האלבום הנהדר Hit Me Hard and Soft לפני קצת יותר משנה - אבל אולי זה קצת פוגם בתדמית אם אתם מנסים להתפאר ביכולות הטילים הבליסטיים והאורניום המועשר של הרפובליקה האיסלאמית של איראן. "מהממת בוורוד! אוהב את הלוק הנועז ומלא הגלאם הזה #BillieEilish" נכתב בחשבון הצבאי-איראני כביכול.

Iran Military is in wrong hands, Billie Eilish can destroy them alone pic.twitter.com/6OAOCmKC01