עולם התרבות כולו היה באבל בחודש יולי האחרון כאשר הזמרת האהובה והמוערכת שינייד אוקונור הלכה לעולמה כשהיא בת 56 בלבד. כעת, דו"ח הנתיחה שלאחר המוות מתפרסם באופן פומבי לראשונה, ובו נאמר כי אוקונור הלכה לעולמה "בנסיבות טבעיות".

מותה של אוקונור היה טרגי ומסתורי עבור רבים: אוקונור סבלה שנים רבות מקשיים שונים בחיים ובעיקר בעשור האחרון התמודדה גם עם בריאות נפשית לא יציבה במיוחד לאחר מות בנה הצעיר בן ה-17. את התקופה שלפני מותה בילתה באירלנד מולדתה, ובלונדון.

אוקונור נמצאה מתה בביתה בדרום לונדון ב-26 ביולי, ומשפחתה של אוקונור מסרה בעת היוודע הבשורה: "משפחתה וחבריה שבורים, ומבקשים פרטיות בזמן קשה זה". נשיא אירלנד, מייקל היגינס, ספד לזמרת האירית המנוחה: "תגובתי הראשונה לשמע החדשות על מותה של שינייד הייתה להיזכר בקול המיוחד והמדהים שלה. מה שבלט בכל ההקלטות וההופעות שלה היו האותנטיות שלה, המחויבות שלה לשירה ולמשמעות השיר הייתה טוטאלית". הנשיא היגינס הביע תנחומיו לאביה של אוקונור, ג'ון, ולשאר בני משפחתה האבלים.

אוקונור הוציאה את מה שנחשב לאחת הבלדות המרגשות בעולם, Nothing Compares 2 U, בשנת 1990. גם בישראל השיר, שנכתב במקור על ידי פרינס, זכה להצלחה רבה ונבחר לשיר השנה. השיר הופיע באלבומה השני, I Do Not Want What I Haven't Got, שזכה בפרס הגראמי. בסך הכל אוקונור הוציאה עשרה אלבומי אולפן בחייה, אך התקשתה לשחזר את ההצלחה המסחרית והביקורתית של הבלדה שהזניקה אותה לפופולריות.

לצד ההצלחה המטאורית לה זכתה בזכות Nothing Compares 2 U, חייה של אוקונור היו רצופים שערוריות. באוקטובר 1992, כאשר התארחה ב"סאטרדיי נייט לייב", קרעה תמונה של האפיפיור יוחנן פאולוס השני, במחאה על השתקת הטענות לפדופיליה בכנסייה הקתולית. בעת קריעת התמונה לחתיכות אמרה "תלחמו באויב האמיתי" והשליכה אותן אל עבר המצלמה. 9 שנים לאחר מכן הכיר האפיפיור בשערוריית הפדופיליה בכנסייה, אך זה היה מאוחר מדי: היא זכתה לקיתונות של בוז וזעם מצד מאמינים קתולים אדוקים.

הזמרת האירית שינייד א'וקונור הלכה לעולמה | צילום: getty images

בשנת 2018 הודיעה שהתאסלמה וששמה שוהאדה דאוויט. "אני מודיעה בכך שאני גאה להפוך למוסלמית", צייצה בזמנו, "זהו סיכום טבעי לכל מסע תאולוגי תבוני. כל כתבי הקודש מובילים לאיסלאם, דבר שהופך את יתר הכתובים למיותרים. אקבל שם אחר כעת, והוא שוהאדה".

בנה של או'קונור נעדר בתחילת ינואר 2021, ויומיים מפרסום ההודעה על היעלמותו הוא כבר נמצא ללא רוח חיים. הזמרת התחננה אז בפני בנה שלא יפגע בעצמו, וצייצה לו "אתה הלב שלי, אל תגרום לו להפסיק לפעום". אפילו שביקשה וכל כך רצתה את בנה האהוב בחיים, זה לא עזר. כשנפטר כתבה ש"הבן היפה שלי, נביאים נסטה עלי שיין או'קונור, האור של חיי, סיים את המאבק שלו בכדור הארץ ועכשיו הוא עם אלוהים".

הזמרת האגדית התקשתה להתמודד עם אבדן בנה הצעיר, ולפני כשנה היא ביטלה את כל הופעותיה. "בגלל הליך השכול המתמשך של שינייד, הומלץ לה לקחת חופש עד סוף השנה", נמסר בזמנו באתר הרשמי שלה: "אנחנו מקווים לתאם מחדש הופעות במהלך 2023 כשהיא תתחזק. עבור שינייד, זו הייתה החלטה לא קלה, אבל כזו שהיא מבינה שהיא חייבת לקחת כדי שמצבה הבריאותי והנפשי ישתפרו בזמן הנוכחי".