פארל וויליאמס הוא אחד מהמפיקים המוזיקליים המצליחים והמשפיעים של העשורים האחרונים - עם הפקות ענק גם לכוכבי פופ כמו אד שירן וג'סטין טימברלייק וגם להרכבי הארדקור ראפ כמו הצמד "קליפס", וכן שירי סולו שהפכו ללהיטים כלל-עולמיים כמו Happy. עכשיו, דווקא כשוויליאמס קוצר שבחים על ההפקה שלו באלבום החדש של "קליפס", הוא מושך אש מצד פרו-פלסטינים שקוראים להחרים אותו - בגלל שהשתתף לפני כשש שנים באירוע תמיכה בצה"ל.

ב-2018 פארל וויליאמס היה האורח המוזיקלי באירוע גיוס התרומות המרכזי של ארגון ידידי צה"ל בניו יורק. באירוע, שגייס תרומות בסך 60 מיליון דולר, וויליאמס שר כמה מהלהיטים הגדולים שלו (Happy, Get Lucky ועוד) וניצל את הבמה כדי להגיד כמה מילים על פיגוע הירי המחריד בבית הכנסת בפיטסבורג, פנסילבניה, בו נרצחו 11 בני אדם מהקהילה היהודית, ימים ספורים לפני אירוע ההתרמה. "אתם מראים חוסן מדהים שהלוואי שהיה לכולם", אמר פארל באותו אירוע. "מה שקרה בבית הכנסת היה אכזרי".

I can’t take anything pharrell does seriously after that “friends of the idf” bullshit