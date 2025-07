לכולנו יש ימים טובים יותר וטובים פחות וזה בסדר, אבל כשאתה אומן מופיע - המעריצים מצפים ממך להרבה. לכן המעריצים של ג'סטין טימברלייק כל כך התאכזבו מההופעה שלו ברומניה ביום חמישי האחרון.

טימברלייק הגיע להופעה בפסטיבל Electric Castle אחרי שמעריצים חיכו בגשם קרוב לשלוש שעות כדי לראות את הזמר. הוא עלה לבמה באיחור בגלל שלא רצה להופיע בגשם, ואז כשעלה סוף סוף - לא פיצה על הזמן האבוד והופיע שעה בקושי, במקום הופעה שהייתה אמורה להימשך כשעה וחצי.

אבל זה לא מספיק: במהלך ההופעה עצמה נראה היה שכוכב הפופ האמריקאי היה מעדיף להיות בכל מקום אחר מלבד ההופעה הזו. בסרטון שצולם בהופעה נראה טימברלייק "שר" את הלהיט Cry Me a River. "שר", במרכאות, כיוון שהוא מדלג על רוב המילים, מפנה את המיקרופון אל עבר הקהל ונותן לו לעשות את רוב העבודה.

"הוא לא שמר על החוזה שקיים בין מופיעים וקהל. הוא היה יכול להגיד להם משהו כמו 'תקשיבו, אני מרגיש לא מדהים אבל אני שמח שכולכם כאן כדי לראות אותי. אני אנסה כמיטב יכולתי עבורכם'. זה לפחות היה יכול להיות מחווה של רצון טוב", כתב מעריץ מאוכזב אחד. "חתיכת חלאה שחושב שמגיע לו הכל", הגדיר אותו אחר, "אף פעם אל תתנו לו את הכסף שלכם שוב". מגיב נוסף נזף: "הטעות הראשונה שלכם הייתה ללכת לראות את ג'סטין טימברלייק בהופעה ב-2025".

Justin Timberlake looks like 7 flavors of shit. pic.twitter.com/Nktper6Mt6