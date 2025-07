חוץ מהקריירה המוזיקלית שלה, יש לניקי מינאז' תחביב שהוא כבר בגדר תשוקה עמוקה: לריב. אחרי הסכסוך ההזוי בינה ובין מייגן די סטליון, מינאז' מצאה מטרה חדשה: הזמרת סיזה. הכל התחיל כשמינאז' תקפה את טרנס "פאנץ'" הנדרסון, ראש חברת התקליטים שסיזה חברה בה.

זמן קצר אחרי הפוסט הראשון של ניקי מינאז', סיזה כתבה, בתורה, בחשבון הטוויטר שלה: "מרקורי בנסיגה... אל תקחו את הפיתיון". פוסט תמים לכאורה, שבכלל לא מתייחס למינאז' - אבל הזמרת החליטה שמדובר ברמיזה כלפיה, ותקפה. "לכי תציירי לעצמך נמשים, שקרנית, את נשמעת כמו כלב מת", כתבה מינאז' לסיזה, שענתה מצידה: "אני לא שמה זין על כל החרא המוזר שלך".

Shutup ugly #JusticeForDemoree I’m in a meeting so idk if u was still talking shit or not so if you didn’t I’ll delete later. Hoe https://t.co/GwpNPznSR9

מכאן זה רק הסלים, כמובן. המעריצים של ניקי מינאז', ה"Barbz", שידועים כחבורה מאיימת וחסרת גבולות, הזהירה את סיזה מעימות עם מינאז': "את באמת לא רוצה להתחיל את זה... אם בכית קודם, את ממש הולכת לבכות עכשיו כשהבארבז יגיעו אלייך". סיזה ענתה בקור רוח: "מיליונים מתבריינים עליי כל יום ואז אני עולה ומופיעה מול קהל סולד אאוט באצטדיונים. ההורים שלי בריאים ואני הכי מצליחה שהייתי אי פעם. קחו קצת פרספקטיבה!".

אבל למינאז' כל זה הספיק, ובסגנון האופייני לה היא החליטה להמשיך ולרדת על סיזה בפסקאות על גבי פסקאות בהן היא משוויצה בהצלחה שלה - סימן ברור, כידוע, לביטחון עצמי גבוה. "סיזה חושבת שהיא מצליחה יותר ממני?" תהתה מינאז'. "אם כל שיר שאי פעם יצרת היה נעלם ברגע זה, תעשיית המוזיקה לא הייתה מתגעגעת אלייך אפילו. הייתי במדינות שבהן אפילו לא שמעו עלייך".

Btch used to be on twitter dissing Rihanna, Ci, etc. but then when it was time to suck zick & get opportunities from them, she drew them freckles on & got to sucking right? Allegedly. Like bitch stop being jealous of women who you secretly would kill to be up their ass holes..…