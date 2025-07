אתמול (רביעי) קבע חבר המושבעים בניו יורק כי פי דידי, שהואשם בשורה ארוכה של עבירות מין, אמנם אשם בשידול לזנות - אבל זוכה מהאישומים החמורים יותר שהופנו נגדו: קשירת קשר לסחיטה וסחר בבני אדם למטרות מין. עם הצטברות העדויות נגדו, הרושם בשנה החולפת הייתה שלדידי מצפה מאסר לשארית חייו. למרות זאת, עם הזיכוי החלקי, העונש המקסימלי על הסעיפים בהם הורשע עומד על מקסימום של 10 שנים. תומכיו של הראפר ואיש העסקים, שציפו לעונש חמור הרבה יותר, חגגו אתמול מחוץ לבית המשפט בצורה מגעילה במיוחד.

מעריצים ותומכים של דידי נצפו אתמול מחוץ לשערי בית המשפט בניו יורק כשהם שופכים זה על זה שמן תינוקות. הסיבה, למקרה ששכחתם: כחלק מהחקירה ומהמעצר של דידי, שוטרים פשטו על ביתו בניו יורק - ושם, על פי דיווחים, הם מצאו "כ-1,000 בקבוקים של שמן תינוקות" - בו השתמש, על פי החשד, כחומר סיכה במסיבות המין הממושכות שקיים ושעמדו במוקד המשפט. כתגובה לזיכוי החלקי, המעריצים החליטו לחגוג בסיוע החומר החלקלק.

Diddy supporters were spotted pouring baby oil on each other outside of the courthouse house following the verdict in his sex crimes trial.



pic.twitter.com/yT9AI6UseO — XXL Magazine (@XXL) July 2, 2025

בזמנו נשאל עורך דינו של דידי, מארק אגניפיליו, על הממצא ההזוי, וסיפק תירוץ הזוי לא פחות. "אני לא חושב שהיו שם 1,000 בקבוקים, אבל היו הרבה. יש סניף של קוסטקו (רשת סופרים) בהמשך הרחוב. אמריקאים קונים בכמויות גדולות, אתם יודעים", אמר אגניפיליו לעיתון ה"ניו יורק פוסט".

מלבד חגיגת שמן התינוקות, מעריצי דידי נצפו מחוץ לבית המשפט עם חולצות ועליהן הכיתוב A freako, not a R.I.C.O - הכוונה היא שדידי הוא אולי "פריק", שעוסק במין ביזארי וקיצוני, אבל לא מדובר בעבירות R.I.C.O - כלומר, פשע מאורגן. בקיצור, מעריצי הראפר אומרים: זה שלאדם יש סטיות מיניות לא אומר שהוא פושע.

Diddy's lawyer says that Diddy’s large supply of baby oil is simply because he lives near Costco and purchases it in bulk pic.twitter.com/KMORzkeGKQ — FearBuck (@FearedBuck) September 25, 2024

בכלי התקשורת האמריקאים מדווחים בתדהמה על החגיגות מחוץ לבית המשפט: "נשמעו מחיאות כפיים רמות כשאמא של דידי עברה על פני הקהל, אנשים הריעו לה מהקהל בכל פעם שהמשפחה עוברת כאן הם זוכים לתרועות", דיווחו ב-CNN. אחרים הזדעזעו לראות את היוטיובר ארמון וויגינס בין החוגגים ושופכי שמן התינוקות: "אתה גבר בן 37 מחוץ לבית המשפט, חוגג לכבודו של אדם דוחה. זה לא יורד יותר נמוך מזה", כתב משתמש טוויטר אחד.