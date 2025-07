סולן להקת "דיסטרבד", דייוויד דריימן, הגיע לישראל ונפגש עם ירדן ביבס. בפוסט שפרסם בחשבונות המדיה שלו כתב דריימן: "נהדר לפגוש את חבר שלי, ירדן ביבס, כאן בישראל. האיש הזה הוא ההתגלמות החיה של עוצמה והתמדה. אחד האנשים הכי טהורים ומתוקים על הכוכב הזה. כל דבר, בכל זמן, בכל מקום, אחי. כל האהבה שלי... עם ישראל חי".

שירה של להקת דיסטרבד, Hold on To Memories, התנגן בלוויה קורעת הלב של שירי, אריאל וכפיר ביבס - וסולן הלהקה, דריימן, שידוע כתומך נלהב של ישראל, התרגש עד דמעות מהמחווה ודיבר על כך בסרטון שפרסם זמן קצר לאחר מכן, שם סיפר: "דיברתי עם ירדן ביבס ביום שאחרי ההלוויה. סיפרו לי שזו הייתה הפעם הראשונה בה הוא חייך מאז השחרור". עכשיו, סוף סוף, השניים נפגשים.

Great to see my friend Yarden Bibas here in Israel.



This man is the living embodiment of strength and perseverance.



One of the sweetest and purest human beings on the planet.



Anything, anytime, anywhere achi.



All the love… #AmYisraelChai pic.twitter.com/PbIPU9rQey