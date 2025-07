תקרית קשה בפסטיבל ברומניה: הראפר והזמר "דיסטרוי לונלי" הופיע בפסטיבל Beach Please ובמהלך ההופעה עודד מעריץ בן חמש עשרה שעלה על הבמה לרוץ ולקפוץ אל עבר הקהל כדי שיתפסו אותו ("צלילת קהל"). הנער, ניקולאס, קפץ בעידוד ובלחץ הכוכב - והתרסק על גדר אבטחה בין הבמה לבין הקהל בחוזקה, וסבל מנזקים לריאות, לכבד ולאחת מכליותיו. "כשנפלתי חשבתי שאני מת", סיפר הנער המבוהל אחרי התקרית הקשה.

בתיעוד מטריד מתוך ההופעה נראה ניקולאס על הבמה עם האליל שלו, הראפר דיסטרוי לונלי, שצועק עליו ומעודד אותו לקפוץ מהבמה. הנער שהגיע לפסטיבל עם אמו סיפר: "הוא צעק לי 'אתה הולך לקפוץ! אני צריך שתקפוץ אל המעריצים! אתה מוכן?'. נרתעתי ואמרתי לו שאני לא רוצה, ובשלב מסוים הוא תפס אותי מהקפוצ'ון ודחף אותי. חשבתי שאני מת, לא היה לי אוויר. חשבתי שאם לא אקבל עזרה באותו הרגע אלה יהיו הרגעים האחרונים שלי".

he hit that barrier hard as hell pic.twitter.com/OGTGoiP3VB

בסרטון שהתפשט ברשתות נראה הנער הצעיר עף לעבר גדר ההפרדה, ובסרטון מזווית אחרת ניתן לראות בבירור כיצד הראפר צועק עליו ולוחץ עליו לקחת חלק בפעלול המסוכן, שהסתיים, כאמור, בנזק רפואי חמור שיוביל לשבועות של שיקום עבור ניקולאס בן החמש עשרה. הנער הובהל באופן מידי לבית החולים ואושפז, והראפר המשיך בהופעה בלי הפרעה מיד בתום הפעלול חסר האחריות. על פי דיווחים בתקשורת הרומנית, אמו של ניקולאס מתכננת להגיש תלונה נגד המוזיקאי.

מארגני הפסטיבל, שמביא אליו כ-150 אלף איש מדי שנה, הודיעו כי הם עומדים לצידו של הנער ואמו, ולא יאפשרו לדיסטרוי לונלי להופיע שוב אצלם. "אנחנו מאמינים שהתקרית התרחשה בגלל גישה חסרת אחריות של האמן שעודד אותו לקפוץ. לכן, מהיום, יש לנ וחוק חדש בפסטיבל: לאף אדם בקהל אין גישה לבמה, גם אם אחד המופיעים יזמין אותו. למרות שמדובר במנהג נפוץ, הוא עלול להוביל לאירועים לא נעימים או מסוכנים. ניסינו ליצור קשר עם הנער ומשפחתו בהקדם ואנחנו מעוניינים לסייע להם בכל דבר שיזדקקו לו. לא נרצה לשתף פעולה עם דיסטרוי לונלי שוב אי פעם".

The proof where destroy lonely pushes him and pressured him pic.twitter.com/eSBVbXd6bn