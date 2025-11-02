יזהר כהן חושף: "כולם חושבים שיש לי סרטן"

בשבוע שעבר חשף זוכה האירוויזיון כי נאלץ לעבור ניתוח להסרת גידול שפיר שנמצא במיתרי קולו וכתוצאה מכך לא יוכל לשיר בשבועות הקרובים. כעת, משתף יזהר כהן על התגובות שקיבל והבלבול בסביבתו. הוא מבקש להדגיש כי לא מדובר בגידול סרטני וכי הוא מחכה כבר לחזור לשיר בהקדם האפשרי כפי שאמרו לו הרופאים. "כשהודעתי לקהל שעברתי תהליך רפואי להסרת גידול, אמרתי מיד שזה שפיר, אין מה לדאוג", אמר ב"חדשות הבוקר".

הזמר הרחיב כיצד גילו אצלו את הבעיה הרפואית: "בשנים האחרונות התמודדתי עם צרידות שלא ידעו לאבחן, זה הלך והתדרדר, היה לי קשה אבל הצלחתי לשיר ולהופיע. בשלב כלשהו הרגשתי שמשהו לא בסדר והלכתי להיבדק. גילו שבמיתר הימני שלי יש גידול שלא נותן למיתרים להיסגר". הוא הרגיע ושיתף על רגעי הגילוי: "לא נלחצתי כשבישרו לי על מקור הבעיה".

היוצר המשיך ושיתף על אחיו הזמר המוכר חופני כהן ז"ל שהתמודד עם תהליך רפואי קשה: "הפחד שהיה לי בראש היה בגלל המקרה של אחי האהוב, הרופאים אמרו שזה לא אותו מקרה. אצלו המיתר השתתק, הם הרגיעו אותי שאשיר ב-100%". כהן שיתף שהוא עם הפנים קדימה לתהליך ההחלמה. "אני עושה כל יום תרגילים כדי למתוח את המיתרים, זה שריר שקיבל טראומה. אני עובד כדי להגמיש אותו. אני עוד אשיר".