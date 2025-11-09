באמצע הופעה: מעריצה דחפה את ידיה לחצאית של הלסי
הלסי הופיעה בוושינגטון די.סי בשבוע שעבר, ובמהלך ההופעה מעריצה בקהל שפרצופה ושמה לא נחשפו הושיטה את ידה ודחפה אותה לחצאית של כוכבת הפופ האמריקאית וניסתה לחפון אותה. כעבור מספר רגעים מאבטח הרחיק אותה
להלסי לא קל עם המעריצים שלה: אחרי שמעריץ צעק לה לסתום את הפה בהופעה, כוכבת הפופ האמריקאית נאלצה להתמודד עם הטרדה מינית על הבמה. בסרטון שהגיעה מהופעה בוושינגטון די.סי, נראית הלסי שרה למעריצים כשמעריצה שפניה לא נראות בסרטון דוחפת יד לחצאיתה של הזמרת ומנסה לחפון את ישבנה וירכה.
כעבור רגע מופיעה בסרטון יד נוספת, ככל הנראה של מאבטח, שמרחיקה את המעריצה משם. הזמרת, כך זה נראה בתיעוד, הייתה מרוכזת כל כולה בהופעה ולא שמה לב להטרדה המבחילה. הלסי עצמה לא התייחסה בשום צורה לתקרית אבל מעריציה ומעריצותיה זועמים על ההתנהגות המטרידה.
@sloanhooksHalsey can’t catch a break whether it’s a creepy fan grabbing her at her show or another failing movie.. I feel bad for her ##halsey##sydneysweeney ♬ original sound - SLOAN
"אני לא מאמינה שאני צריכה לכתוב את זה", כתבה מעריצה אחת ב-X, "תכבדו את הלסי ואל תגעו בה או באף אחד אחר ככה בלי ההסכמה שלהם. אי אפשר להאמין עליכם". אחר הגיב: "איו, למה אנשים עושים את זה?? לא למדנו לכבד? אין לזה שום תירוץ".
מעריצים אחרים טענו שמצאו את זהות המטרידה ואת החשבונות הפרטיים שלה וטענו: "התירוץ שלה היה 'זה היה נראה כאילו היא עומדת ליפול'. היא חוסמת כל מי שכותב לה משהו". כך או כך אין זיהוי וודאי של המטרידה ולא נחשפו פניה או שמה.