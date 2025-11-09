להלסי לא קל עם המעריצים שלה: אחרי שמעריץ צעק לה לסתום את הפה בהופעה, כוכבת הפופ האמריקאית נאלצה להתמודד עם הטרדה מינית על הבמה. בסרטון שהגיעה מהופעה בוושינגטון די.סי, נראית הלסי שרה למעריצים כשמעריצה שפניה לא נראות בסרטון דוחפת יד לחצאיתה של הזמרת ומנסה לחפון את ישבנה וירכה.

כעבור רגע מופיעה בסרטון יד נוספת, ככל הנראה של מאבטח, שמרחיקה את המעריצה משם. הזמרת, כך זה נראה בתיעוד, הייתה מרוכזת כל כולה בהופעה ולא שמה לב להטרדה המבחילה. הלסי עצמה לא התייחסה בשום צורה לתקרית אבל מעריציה ומעריצותיה זועמים על ההתנהגות המטרידה.

"אני לא מאמינה שאני צריכה לכתוב את זה", כתבה מעריצה אחת ב-X, "תכבדו את הלסי ואל תגעו בה או באף אחד אחר ככה בלי ההסכמה שלהם. אי אפשר להאמין עליכם". אחר הגיב: "איו, למה אנשים עושים את זה?? לא למדנו לכבד? אין לזה שום תירוץ".