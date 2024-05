ג'ניפר לופז הייתה בהישג יד מהגשמת החלומות שלה: היא ובן אפלק חזרו, התחתנו, היא הוציאה אלבום המשך לאלבום הפריצה שלה מ-2002, ועמדה, על פי דיווחים, לקבוע סדרה של 90 הופעות בווגאס ולהרוויח מיליון דולר על כל הופעה. אבל עכשיו הנישואין עם אפלק נראים על סף קריסה, האלבום כשל במכירות ובביקורות, ולפי דיווחים שמתפרסמים השבוע - גם סדרת ההופעות בווגאס לא תצא לפועל בסוף.

ה"ניו יורק פוסט" מדווח כי על פי גורמים המעורים בפרטים סיפרו כי לופז הייתה אמורה להרוויח סכום כולל של 90 מיליון דולר על ההופעות בווגאס. בדומה לכוכבות אחרות כמו אדל, סלין דיון ומריה קארי. אבל עסקת הענק הנ"ל מוטלת בספק לאור הכישלון של האלבום האחרון של לופז, This Is Me... Now. האלבום התשיעי של ג'יי-לו הגיע למקום 38 במצעד האלבומים האמריקאי - הישג די מינורי לאיי-ליסט כמו לופז. הסינגל הראשון מתוכו, Can't Get Enough, כלל לא נכנס למצעד.

כזכור, הסינגל המוביל מתוך האלבום של לופז זכה לביקורות צוננות, גם מהמעריצים הנאמנים של הזמרת והשחקנית. "2024 כבר מתחילה עם מוזיקה גרועה", כתב עוקב טוויטר אחד. אחרים צחקו על שם השיר, "לא מקבלת מספיק", והגיבו: "דווקא קיבלנו מספיק". עוקב נוסף כתב: "זה נשמע כמו מוזיקה של פרסומת לסופרמרקט". אאוץ'.