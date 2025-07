לורד משחררת, סוף סוף, אלבום חדש לראשונה מזה 2021 - Virgin. אלבום האולפן הרביעי של לורד יצא בסוף השבוע האחרון, ואפילו לפני המוזיקה עצמה - עטיפת האלבום מתבלטת. על העטיפה של Virgin נראה צילום רנטגן של מפשעה שבה הותקן התקן תוך רחמי. העטיפה הלא שגרתית עוררה דיון נרחב בקרב מעריצים, כולל כאלה שמגיעים מתחום הרפואה והרדיולוגיה, והם הגיעו למסקנות מעניינות, בעיקר: ללורד יש עצירות.

"היי כולם, אני רדיולוג, ויש משהו ששמתי לב אליו בעטיפת האלבום של לורד ואף אחד אחר לא שם לב אליו.", סיפר משתמש טיקטוק בסרטון שזכה לכ-2 מיליון צפיות. "ה'עננים' האלה כאן, הם צואה, וזה לגמרי נורמלי לראות דברים כאלה בצילום רנטגן", הצביע הרדיולוג על אזור מסוים בתמונת הרנטגן של הזמרת, "אבל רמה כזאת מעידה ככל הנראה על חסימת מעיים או עצירות. אני מאחל ללורד ששחרור האלבום יעבור בהצלחה אבל אני באמת מקווה שהיא תשלב יותר סיבים בדיאטה שלה". מגיב אחד כתב: "האמת שהעובדה שיש לה עצירות די מתאימה לרגש שהיא מביעה באלבום".

אבל לא בכך הסתכם הדיון על עטיפת האלבום: בעוד שהעטיפה של Virgin "חושפת" את לורד מבפנים, בצילום רנטגן, מעריצים שקנו את התקליט קיבלו הצצה חושפנית עוד יותר: בחוברת האלבום מופיעה תמונה של המפשעה של לורד, מכוסה בחצאית שקופה בלבד שמציגה, למעשה, את איבר המין שלה.

אבל, כזכור, אנחנו כאן בשביל המוזיקה, לא בשביל תמונות רנטגן וצילומים חושפניים. Virgin נשמע, על סמך הסינגלים הראשונים מתוכו, כמו חזרה לפופ האלקטרוני ההמנוני של שני האלבומים הראשונים שלה - אבל האלבום המלא מציג צד אלקטרוני מחוספס יותר, שעדיין שומר על יכולות הכתיבה המרשימות של הזמרת הניו זילנדית.

