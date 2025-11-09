ריטה הודיעה היום (ראשון) כי ההופעה שלה שתוכננה ליום שלישי הקרוב בהאנגר 11 - בוטלה. הסיבה: דלקת גרון בה חלתה הזמרת בת ה-63. "אהובים שלי, כמו חצי מהמדינה בתקופה הזו, גם אני עם דלקת גרון ולצערי הרב צריכה לדחות את המופע", כתבה ריטה בחשבון האינסטגרם שלה.

"זה מופע שכל כך חיכיתי לו ועבדתי עליו המון זמן. אני מתנצלת מאוד", סיפרה ריטה, והסבירה כי רוכשי הכרטיסים יקבלו כרטיס מעודכן לתאריך החדש - ה-23 בנובמבר. מי שלא מסתדר עם התאריך החדש יוכל לבטל ללא עלות עד ה-15 בחודש. "אוהבת אתכם ומאחלת החלימה מהירה לכל מי שחולה!" סיכמה הזמרת את דבריה.