להקת המטאל האמריקאית דיסטרבד הודיעה היום על הפסקה בלתי מוגבלת בפעילותה, לאחר סיום סיבוב ההופעות האירופי שלה בסוף אוקטובר. הסולן דייוויד דריימן כתב בחשבון ה־X שלו לאחר ההופעה האחרונה בגלאזגו שבסקוטלנד: "לא בטוח מתי נחזור להופיע. כולנו צריכים הפסקה ארוכה וטובה. נקווה לראות אתכם כשנחזור".

ההכרזה הדרמטית מגיעה לאחר תקופה עמוסה במחלוקות סביב הלהקה, בעיקר בגלל תמיכתם בישראל. דריימן עורר סערה ביוני 2024 כשפרסם תמונה שבה הוא חותם על פגז של צה"ל ועליו הכיתוב "Fuck Hamas". בעקבות הפרסום ספגה הלהקה ביקורת קשה מצד מעריצים וגורמים בתעשייה והופעה שלה, שתוכננה להתקיים בבלגיה, בוטלה על ידי הרשויות המקומיות מטעמי ביטחון.

כבר בשנת 2022, הביע הסולן את תמיכתו ואמר כי "לא אכפת לו" אם הוא מרחיק אנשים עם עמדתו הפרו-ישראלית. בשנת 2024 דריימן גם תקף את רוג'ר ווטרס, שידוע בדעותיו האנטי-ישראליות החריפות. "הוא מפלצת, הוא חתיכת טיפוס", הכריז דריימן. "אנטישמי רקוב מהיסוד, פשוט תשאלו את דייוויד גילמור ואשתו, הם יעידו על כך".

דיוויד דריימן, רוג'ר ווטרס | צילום: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images, אינסטגרם

גם סיבוב ההופעות שהושלם לאחרונה לווה במחאות. מחוץ להופעה האחרונה בגלאזגו התקיימו הפגנות נגד הלהקה, ודריימן הגיב ברשתות החברתיות באירוניה כשכתב: "מקווה ששנאת היהודים שלכם חיממה אתכם".