אם הייתם מתארים למישהו את הרגע הזה לפני שנתיים-שלוש, אף אחד לא היה מאמין: ליאם ונואל גלאגר, שני האחים מלהקת "אואזיס", מאחדים את הלהקה לסיבוב הופעות עולמי אחרי נתק של שש עשרה שנה וריבים מכוערים שרק אחים מסוגלים להם. אבל כמו אחים, נואל וליאם השלימו בסוף - והערב (שישי) הם עלו לראשונה על במה ביחד מול קהל של עשרות אלפים שהגיעו, בלי הגזמה, מכל קצוות העולם כדי לראות אותם.

בין רצף ארוך ומרגש של להיטים כמו Roll With It, Whatever, Stand By Me ו-Supersonic, נרשם רגע מרגש במיוחד כאשר האחים גלאגר ניגנו את שירם Live Forever וברקע תמונתו של כדורגלן ליברפול דיוגו ז'וטה שנהרג בתאונת דרכים השבוע. זו מחווה מרגשת במיוחד כשלוקחים בחשבון את העובדה ששניהם אוהדים שרופים של מנצ'סטר סיטי.

אואזיס | צילום: X

בשלב ההדרן הגיעו התותחים הכבדים: Rock and Roll Star, Don't Look Back In Anger וכמובן, ה-להיט ואחד משירי הרוק המוכרים ביותר בכל הזמנים: Wonderwall. לסוף הם שמרו, כמובן, את Champagne Supernova.

הבשורה על האיחוד של אחת הלהקות האהובות והמצליחות בהיסטוריה הגיעה באוגוסט 2024 אחרי מספר ימים של ספקולציות ורמזים: זמן קצר לפני ההכרזה הרשמית הופיע ליאם גלאגר בפסטיבל רידינג והקדיש את השיר Half The World Away לאחיו, אותו הגדיר בתור "כותב השירים הגדול בהיסטוריה".

SUCH a tune still As a Royle Family fan I LOVE Half The World Away ♥️ #oasislive25 #oasis pic.twitter.com/MjobhcmD8e — Laura Fox | Showbiz Journalist (@foxmwriter) July 4, 2025

בהודעה שפרסמה להקת אואזיס כמה ימים לאחר מכן נכתב, בדרמטיות אופיינית להם: "הרובים השתתקו. הכוכבים הסתדרו בשורה. ההמתנה הגדולה נגמרה. בואו לראות. זה לא ישודר בטלוויזיה". רק כדי להבהיר את מידת הדרמה, 'הרובים השתתקו' הוא ציטוט מהנאום של מפקד צבא ארצות הברית, דאגלס מקארתור, בתום מלחמת העולם השנייה.

זמן קצר לאחר מכן, הדיווחים בתקשורת הבריטית התחילו לזרום. על פי דיווחים ב"סאן", האחים הסכימו להצעה של 50 מיליון פאונד (כ-242 מיליון ש"ח) לארבע הופעות ענק באצטדיון וומבלי ולאחריהן סיבוב הופעות ברחבי בריטניה בקיץ 2025. מקור סיפר לעיתון הבריטי: "עכשיו כשהם הכריזו על זה והמעריצים רצים לקנות כרטיסים, העבודה הקשה תתחיל, כשהם יצטרכו להתרגל להופיע ביחד שוב. הרבה אנשים לא חשבו שזה יקרה אי פעם". זמן קצר לאחר מכן הצטרפו להופעות בבריטניה גם הופעות בארה"ב, קנדה, יפן, סין, אוסטרליה ודרום אמריקה. בהנחה ששני האחים לא ירצחו אחד את השני, הם ימשיכו בסיבוב הזה עד חודש נובמבר.