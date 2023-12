הזמרת פינק העלתה פוסט לכבוד חנוכה - ונכנסה במגיבים האנטישמיים: החודשיים האחרונים היו מתוחים בטירוף כמעט לכל אדם יהודי על הפלנטה, בין אם הוא גר בישראל - ובין אם בחו"ל. תופעות מכוערות של אנטישמיות צצות ברחבי העולם, ואנשים מותקפים על עצם היותם יהודים, ללא קשר לדעותיהם הפוליטיות. זמרת הפופ פינק למדה זאת על בשרה אתמול (שישי), כאשר פרסמה פוסט לכבוד החנוכה. פינק צילמה את החנוכייה שהדליקה בביתה וכתבה: "חנוכה שמח לכל מי שחוגגים. מי ייתן ויופיע אור באפלה תמיד. מי ייתן ויהיה שלום בלבבותינו, בתינו, ובעולם".

מגיב אחד כתב לה: "מאוד לא קשוב מצידך באווירה הנוכחית. אבל תהני מהחג שלך". תמונת הפרופיל של המשתמש קוראת "Free Palestine, End The Occupation" ונותר רק להניח שהוא התכוון כי הפגנת היהדות הפומבית של הזמרת לא מתאימה בתקופה זו. פינק, מצידה, לא נשארה חייבת. "זה לא קשוב להיות יהודיה? או להיות בחיים? אני מבולבלת". תגובתה של הזמרת זכתה לאלפי לייקים, והמגיב המקורי מחק את תגובתו מאז.

We love to see it pic.twitter.com/UgVzOvfUxa — Isaac de Castro (@isaacdecastrog) December 8, 2023

עם תחילת המלחמה ביקורת הושמעה מגורמים פרו-פלסטיניים כלפי פינק על כך שהיא מניפה דגלים בצבעי כחול-לבן על הבמה במהלך הופעותיה. היא מצידה הסבירה כי "אני לא מניפה אף דגל חוץ מדגל הלהט"ב". מאוחר יותר, התייחסה ישירות בחשבון האינסטגרם שלה למלחמה: "חמאס הוא ארגון טרור שמעוניין להשמיד יהודים, נשים, קהילת הלהט"ב ויריבים פוליטיים", כתבה.